بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

محمد رمضان يرقص مع لارا ترامب وابنتها

38 ثانية ago
محمد رمضان يرقص مع لارا ترامب وابنتها

وطنا اليوم:نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر خاصية “القصص” في حسابه الرسمي على فيسبوك، ظهر فيه برفقة لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكان الثنائي يرقصان على إحدى أغاني رمضان أثناء تصوير كليب جديد.
وفي الفيديو، ظهر رمضان في لقطات من كواليس عمل فني جديد جمعه بلارا ترامب وابنتها كارولينا، حيث تبادلوا لحظات راقصة خلال التصوير في ولاية فلوريدا.
وعبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، شارك محمد رمضان، مجموعة من الصور الجديدة برفقة لارا ترامب وابنتها كارولينا ترامب، وذلك خلال كواليس تصوير عمل فني يشارك فيه معهما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.
وأظهرت الصور رمضان وهو يعلّم لارا وابنتها بعض الحركات الراقصة، ما أضفى طابعًا ترفيهيًا على أجواء التصوير.
علّق رمضان على إحدى الصور قائلًا: “أفضل يوم عمل مع لارا ترامب وابنتها.. الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب.. أحلى فتاة في العالم.. تابعونا”، مما دفع متابعيه إلى طرح تساؤلات حول طبيعة التعاون الفني المرتقب بينه وبين لارا ترامب.
أثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين متابعي رمضان، خاصة أنه جاء بعد الجدل الذي صاحب ظهوره مؤخرًا برفقة لارا ترامب خلال إحدى الفعاليات في ميامي. تزامن ذلك مع إصدار محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان “تصدق ولا متصدقش” على موقع “يوتيوب”، والتي يواصل من خلالها نشاطه الفني المكثف لهذا العام.
طرح الفنان محمد رمضان، في شهر آب الماضي، أحدث أغانيه بعنوان “جدة غير”، والتي شارك في غنائها المطرب السعودي عايض يوسف، لتكون الأغنية الرسمية لموسم جدة.
أطلق محمد رمضان أغنية “قلبي سميتو لبنان” على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:30

قرار ترامب بشأن التأشيرات يشعل التوتر بين الهند وأميركا

11:25

وفاة المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

11:21

الأمير الحسن: غزة تعيش إبادة بيئية ضمن عناقيد الموت

11:17

الملك يلتقي الرئيس التركي لبحث جهود التهدئة في الإقليم ووقف الحرب على غزة

11:15

٤ تحولات في أوروبا سيكون لها ما بعدها

11:13

منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي يدعو لتعزيز التكامل الرقمي الإسلامي

10:39

الأشغال تستكمل صيانة جزء من شارع السلام بين الأغوار الشمالية وإربد

10:29

صناعة عمان تبحث معيقات القطاع الصناعي ذات العلاقة بعمل وزارة البيئة

10:24

هل يكفّر اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية خطيئة وعد بلفور

10:14

بلدية غزة: البنية التحتية للمياه والصرف الصحي مدمرة بالكامل

10:09

فتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار والتحويل بين التخصصات لمرحلة البكالوريوس

10:01

موجة مقاطعة واسعة ضد أوبر بعد شراكتها مع شركة إسرائيلية

وفيات
وفيات الثلاثاء 23-9-2025اللواء سليم الصابر.. في ذمة اللهوفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025