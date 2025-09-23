محمد رمضان يرقص مع لارا ترامب وابنتها

وطنا اليوم:نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر خاصية “القصص” في حسابه الرسمي على فيسبوك، ظهر فيه برفقة لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكان الثنائي يرقصان على إحدى أغاني رمضان أثناء تصوير كليب جديد.

وفي الفيديو، ظهر رمضان في لقطات من كواليس عمل فني جديد جمعه بلارا ترامب وابنتها كارولينا، حيث تبادلوا لحظات راقصة خلال التصوير في ولاية فلوريدا.

وعبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، شارك محمد رمضان، مجموعة من الصور الجديدة برفقة لارا ترامب وابنتها كارولينا ترامب، وذلك خلال كواليس تصوير عمل فني يشارك فيه معهما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.

وأظهرت الصور رمضان وهو يعلّم لارا وابنتها بعض الحركات الراقصة، ما أضفى طابعًا ترفيهيًا على أجواء التصوير.

علّق رمضان على إحدى الصور قائلًا: “أفضل يوم عمل مع لارا ترامب وابنتها.. الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب.. أحلى فتاة في العالم.. تابعونا”، مما دفع متابعيه إلى طرح تساؤلات حول طبيعة التعاون الفني المرتقب بينه وبين لارا ترامب.

أثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين متابعي رمضان، خاصة أنه جاء بعد الجدل الذي صاحب ظهوره مؤخرًا برفقة لارا ترامب خلال إحدى الفعاليات في ميامي. تزامن ذلك مع إصدار محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان “تصدق ولا متصدقش” على موقع “يوتيوب”، والتي يواصل من خلالها نشاطه الفني المكثف لهذا العام.

طرح الفنان محمد رمضان، في شهر آب الماضي، أحدث أغانيه بعنوان “جدة غير”، والتي شارك في غنائها المطرب السعودي عايض يوسف، لتكون الأغنية الرسمية لموسم جدة.

أطلق محمد رمضان أغنية “قلبي سميتو لبنان” على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت