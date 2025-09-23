بنك القاهرة عمان
وفاة المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

وفاة المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

وطنا اليوم:أعلن الديوان الملكي، اليوم (الثلاثاء)، وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للسعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وأوضح البيان أنه سيُصلى على الفقيد –رحمه الله– بعد صلاة عصر هذا اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
كما وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة صلاة الغائب على سماحته بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، إضافة إلى جميع مساجد المملكة.


