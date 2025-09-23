الأشغال تستكمل صيانة جزء من شارع السلام بين الأغوار الشمالية وإربد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن استكمال أعمال الصيانة الجزئية لطريق “شارع السلام”، الذي يربط منطقة الأغوار الشمالية بمدينة إربد. والبلدات المحيطة فيها، وذلك للجزء الممتد من إشارة كفر أسد في لواء الوسطية إلى إشارة معاذ بن جبل في لواء، وبطول يُقارب 8.8 كيلومتر.

وشملت أعمال المشروع كشط طبقة الخلطة الأسفلتية القديمة، وتنفيذ ترقيعات هندسية، إلى جانب فرش طبقة جديدة من الخلطة الأسفلتية البازلتية السطحية بسماكة لا تقل عن 7 سم. كما تم تنفيذ أعمال السلامة المرورية، بما في ذلك دهان الطريق وتركيب العواكس الأرضية، بهدف تعزيز معايير الأمان على الطريق.

هذا وتسعى الوزارة خلال العام المقبل والأعوام الذي تليه إلى تنفيذ أعمال صيانة لأجزاء أخرى من الطريق الذي يعتبر محورا مهما للقطاعات الزراعية والسياحية في محافظة إربد.

ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق في مختلف أنحاء المملكة، من خلال تحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية، بما يسهم في تحسين كفاءة الطرق وتقليل الحوادث، وضمان استدامتها على المدى البعيد.

