صناعة عمان تبحث معيقات القطاع الصناعي ذات العلاقة بعمل وزارة البيئة

14 ثانية ago
الجغبير:  “صناعة عمان”  تدرس انشاء مكتب دراسات بيئية في الغرفة
عربيات :  ” البيئة” لن تكون عائقا امام المستثمرين وتشجع  المصانع للتحول إلى الاقتصاد الأخضر 
وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، ان الوزارة لن تكون عائقا أمام المستثمرين، بل ستعمل على  تعديل بعض الأنظمة وكذلك تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية.
واضاف عربيات خلال لقاء في غرفة صناعة عمان، حضره عدد من الصناعيين العاملين في قطاعات مختلفة، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات فورية ستطلقها الوزراة كما سيتم اطلاق حزمة إصلاحات إجرائية لتبسيط بيئة الأعمال وإزالة العقبات.
وفيما يختص بأكياس البلاستيك، اوضح عربيات ان الوزارة تشجع  المصانع للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري  من خلال التحول إلى انتاج أكياس قابلة للتحلل.
من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الحرص على ترسيخ حقيقة بأن الصناعة هي الداعم الاساسي للاقتصاد الاردني وبأنها الاقدر على خلق فرص عمل لابناء هذا الوطن، مشددا على ضرورة التنسيق المسبق بين الوزارة والغرف فيما يتعلق بالقرارات ذات العلاقة بالعمل الصناعي.
واشار الجغبير الى ان غرفة صناعة عمان ستقوم بتأسيس مكتب لدراسة الأثر البيئي للمصانع، وذلك بهدف تلبية متطلبات البيئة فيما يتعلق بدراسات الأثر البيئي التي يتم طلبها من المصانع التي تتقدم بطلب الموافقات البيئية من الوزارة، وذلك لمساعدة الصناعيين وتوفير النفقات عليهم.
ممثل قطاع الصناعات البلاستيكية في غرفة صناعة الأردن المهندس علاء ابوخزنة، استعرض خلال اللقاء مشاكل قطاع الصناعات البلاستيكية وخصوصا المصانع العاملة في مجال صناعة الاكياس، موضحا ان ان كثير من المصانع المنتجة لأكياس البلاستيك السوداء ملتزمة بقرار الحكومة بمنع استخدامها، لضررها على البيئة .
يذكر ان عدد مصانع الاكياس البلاستيكية بكافة انواعها يبلغ 291 مصنعا، يشغلون حوالي (8) آلاف عامل وعاملة.

