53 ثانية ago
الاحتلال يقر بمقتل ضابط شمال غزة

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل ضابط في معارك شمالي قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن الضابط القتيل برتبة رائد يقود سرية في الكتيبة 77.
من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مقاتلا من حركة حماس أطلق قذيفة على إحدى دبابات الكتيبة مما أدى إلى إصابة الضابط ومقتله لاحقا.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين عن إصابة ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطرة خلال اشتباك في مدينة غزة.
وقال إن ضابطا آخر أصيب بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار من جانب مسلحين خلال عملية عسكرية شمالي القطاع.
وتأتي العمليات الجديدة للمقاومة بعد أسبوع تقريبا على بدء المرحلة الجديدة من الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة.
ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل 910 عسكريين إسرائيليين، نصفهم تقريبا في القطاع، وأصيب 6271، بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي.
ووسط رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظا على الروح المعنوية.


