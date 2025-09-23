الملك يلقي خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

وطنا اليوم:يلقي جلالة الملك عبدلله الثاني، اليوم الثلاثاء خطاباً في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

ومن المتوقع أن يتناول جلالته جهود الأردن المستمرة على المستوى الدولي في العمل من أجل تحقيق السلام ونصرة القضايا العادلة.

وكان جلالة الملك عقد خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود وممثلي منظمات دولية.