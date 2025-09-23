بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يلقي خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

49 ثانية ago
الملك يلقي خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

وطنا اليوم:يلقي جلالة الملك عبدلله الثاني، اليوم الثلاثاء خطاباً في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.
ومن المتوقع أن يتناول جلالته جهود الأردن المستمرة على المستوى الدولي في العمل من أجل تحقيق السلام ونصرة القضايا العادلة.
وكان جلالة الملك عقد خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود وممثلي منظمات دولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:34

الشرع وبتريوس وجهاً لوجه .. من ساحات الحرب إلى منصات الحوار

09:26

بيان صادر عن حزب العمال : نثمن الاعترافات بالدولة الفلسطينية، ولكن المطلوب اليوم وقف حرب الإبادة وعقاب إسرائيل

09:24

ترفيع الموظف وإنهاء خدمته وإحالته على “المبكر”؛ كيف نُفيد الموظف من الترفيع.؟

09:23

الأمة التي تهدد بالكلام وتفقد الأرض بالسكوت

09:22

دلالات .. موجة الاعتراف بدولة فلسطين

09:18

الجيش يقرر نقل المستشفى الأردني في تل الهوا إلى خان يونس بغزة

09:14

الملك يشارك في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية اليوم

09:10

عباس: ندين قتل وأسر المدنيين بما في ذلك ما قامت به حماس في 7 أكتوبر

02:16

السلوكيات الخاطئة عند الطلاب محاضرة في مدرسة ماعين الثانوية للبنات

00:03

العين السابق عبدالحكيم الهندي يكتب : الأردن شريك فلسطين في حلم الدولة والاستقلال

21:52

“شومان” تنظم ماراثونا للقراءة الاثنين المقبل في مختلف محافظات المملكة

20:40

الأردن يمر بحالة جفاف الأصعب من نوعها منذ سنوات طويلة

وفيات
اللواء سليم الصابر.. في ذمة اللهوفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025