الملك يشارك في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية اليوم

وطنا اليوم:يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، في اجتماع يضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك.

ويأتي الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80.

وسيركز الاجتماع على التطورات الإقليمية، خصوصا الحرب على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة 65 ألفا و283 شهيدا، و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.