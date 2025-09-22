السلوكيات الخاطئة عند الطلاب محاضرة في مدرسة ماعين الثانوية للبنات

وطنا اليوم – نظمت لجنة صحة المجتمع المحلي ماعين بالتعاون مع مدرسة ماعين الثانوية للبنات وبحضور مديرة المدرسة السيده حنان العجوري ونائب رئيس مجلس محافظة مادبا اللامركزيه السابق المحامي خالد العرامين وسيدات المجتمع المحلي وأولياء الامور محاضرة توعوية بعنوان: سلوكيات خاطئة عند الطلاب تحدث فيها مدير مركز صحي ماعين الدكتور عامر أبو عوض والسيدة سهيلة شباطات من المركز الصحي.

وبين الدكتور ابو عوض في المحاضرة خطر استخدام الهواتف الخلويه على نجاح الطالب وسلوكه فيما بينت السيدة سهيله العمرو خطر مشروبات الطاقه على المراهقين وطلاب المدارس.

وتناولت السيدة ميسر ابو مطر من مركز صحي ماعين موضوع التدخين ومخاطره على المراهقين.

وقالت مديرة المدرسة السيدة حنان العجوري أن إلقاء مثل هذه المحاضرة وعقد الندوات وورش العمل المختلفة وإلقاء المحاضرات يأتي سعياً من المدرسة لأن تكون منارة للعلم في سماء الابداع.