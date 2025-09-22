بنك القاهرة عمان
الأسواق الحرة الأردنية تشارك في منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي

23 ثانية ago
وطنا اليوم: تشارك شركة الأسواق الحرة الأردنية اليوم في فعاليات منتدى “استثمر في الاقتصاد الرقمي”، المنعقد في عمّان تحت الرعاية الملكية السامية، تحت شعار: “التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام”.
 وتأتي هذه المشاركة في المنتدى الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، لتؤكد التزام الأسواق الحرة الاردنية بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، من خلال الاستثمار في الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في تطوير عملياتها التشغيلية والتسويقية، وتعزيز تجربة التسوق للعملاء بما يواكب أحدث الممارسات العالمية.
ويحظى المنتدى بمشاركة واسعة من الحكومات والوزارات المعنية، وخبراء الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات دولية، وعدد من كبار رجال ورواد الأعمال من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

 واشارت الشركة إلى سعيها من خلال هذه المشاركة الى تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا الحديثة ويدعم مسار النمو المستدام.
واكدت الشركة على إمكانية الشراء للأجانب غير المقيمين خلال 14 يومًا من تاريخ دخولهم الأردن، والاستفادة من السوق الحرة – بوليفارد العبدلي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
 وتعد شركة الأسواق الحرة الأردنية من أبرز مشغلي قطاع التجزئة في المملكة، حيث تدير شبكة من الأسواق الحرة على المعابر البرية والبحرية، وتوفر للمسافرين مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية ملتزمة بتقديم تجربة تسوق متطورة من خلال الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يعكس مكانتها الريادية على المستوى الإقليمي.


