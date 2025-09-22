بنك القاهرة عمان
61 شهيدًا و 220 مصابا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

59 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 61 فلسطينيا وإصابة 220 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65344 شهيدا و166795مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023.
الى ذلك ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات ورقية فوق شارع الوحدة ومحيط المستشفى المعمداني تطالب الفلسطينيين بالإخلاء الفوري للمدينة والتوجه نحو جنوب القطاع، وسط تحليق مكثف للمُسيرات وإطلاق نار عشوائي ومنخفض الارتفاع على الأحياء السكنية.
ووسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات، كما استشهد آخر بقصف طال مركبة مدنية في حي الفاروق شرق الزوايدة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة بدعم أميركي مطلق، مما أسفر عن استشهاد 65 ألفا و283 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166 ألفا و575 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة. كما تسببت المجاعة المرتبطة بالحصار الإسرائيلي في وفاة 442 شخصا، بينهم 147 طفلًا.


