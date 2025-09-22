بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

اعدام ثلاثة اشخاص بتهمة التخابر مع الاحتلال في غزة

دقيقة واحدة ago
اعدام ثلاثة اشخاص بتهمة التخابر مع الاحتلال في غزة

وطنا اليوم:نفذت حركة حماس حكم الإعدام العلني بحق ثلاثة أشخاص في مدينة غزة بتهمة “التخابر مع الاحتلال”، وذلك في وقت يشن فيه جيش الاحتلال هجوماً برياً واسعاً على القطاع.
وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي، الأحد مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من حركة حماس بتنفيذ عملية “إعدام” في أحد شوارع مدينة غزة بحق ثلاثة رجال، أدينوا بتهمة “التخابر مع كيان الاحتلال”.
ويُظهر المقطع المصور, إعدام المتخابرين، بعد تلاوة بيان يتهمهم بتقديم معلومات لجيش الاحتلال أدت إلى استشهاد مقاومين وتدمير مواقع للمقاومة.
وعادة ما تتصاعد عمليات ملاحقة وإعدام المتهمين بالتخابر مع كيان الاحتلال خلال فترات الحروب والاجتياحات البرية، حيث تعتبر الفصائل الفلسطينية أن هؤلاء “العملاء” يشكلون خطراً وجودياً ويساهمون بشكل مباشر في تسهيل عمليات جيش الاحتلال


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:44

وزير الصناعة والتجارة: الاقتصاد الأردني يسير بقوة رغم التحديات

14:41

رفع علم فلسطين فوق مبنى سفارتها في لندن

14:30

الأميرة غيداء طلال : رحم الله شهداء بنت جبيل في جنوب لبنان

14:18

الأردنيات يضيقن فجوة رواتبهن مع الرجال

14:12

أورنج الأردن تعلن عن عروض (حماة الوطن ماكس) المميزة والحصرية

14:08

علم فلسطين يزين مباراة برشلونة وخيتافي في الليغا

14:02

إيطاليا تتوقف لأجل غزة: إضراب عام يشل البلاد

13:59

الأمن : ضبط 14 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 8 قضايا نوعية

13:52

إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة في موقع مشروع واحة آيلة

13:48

انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل طريق معان-المدورة

13:42

الفراية: الحكومة تعتزم زيادة مخصصات المراكز الحدودية العام المقبل

12:49

عمّان الأهلية تشارك في القمة العالمية الأولى لشعوب العالم بموسكو

وفيات
وفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميت