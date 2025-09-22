اعدام ثلاثة اشخاص بتهمة التخابر مع الاحتلال في غزة

وطنا اليوم:نفذت حركة حماس حكم الإعدام العلني بحق ثلاثة أشخاص في مدينة غزة بتهمة “التخابر مع الاحتلال”، وذلك في وقت يشن فيه جيش الاحتلال هجوماً برياً واسعاً على القطاع.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي، الأحد مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من حركة حماس بتنفيذ عملية “إعدام” في أحد شوارع مدينة غزة بحق ثلاثة رجال، أدينوا بتهمة “التخابر مع كيان الاحتلال”.

ويُظهر المقطع المصور, إعدام المتخابرين، بعد تلاوة بيان يتهمهم بتقديم معلومات لجيش الاحتلال أدت إلى استشهاد مقاومين وتدمير مواقع للمقاومة.

وعادة ما تتصاعد عمليات ملاحقة وإعدام المتهمين بالتخابر مع كيان الاحتلال خلال فترات الحروب والاجتياحات البرية، حيث تعتبر الفصائل الفلسطينية أن هؤلاء “العملاء” يشكلون خطراً وجودياً ويساهمون بشكل مباشر في تسهيل عمليات جيش الاحتلال