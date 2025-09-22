الأميرة غيداء طلال : رحم الله شهداء بنت جبيل في جنوب لبنان

وطنا اليوم:نعت الأميرة غيداء طلال، المؤسِّسة والرئيسة لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الأطفال الشهداء ضحايا الهجوم الإسرائيلي في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان.

وكتبت الأميرة غيداء عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”: “إنّ قَتْل الأطفال والمدنيّين هو نهج العدوان الإسرائيلي الوحشي على بلادنا على مدى السّنوات”.

وختمت تقول: “رحم الله شهداء بنت جبيل في جنوب لبنان، وقلوبنا مع أهلهم في هذه الأوقات الصّعبة”

وكشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، يحملون الجنسية الأمريكية.

في هذا السياق، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن إسرائيل “تواصل انتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية وترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل”.

وأضاف: “فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الإنسان، ها هي إسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية عبر ارتكابها مجزرة ذهب ضحيتها 5 شهداء بينهم 3 أطفال”.

الى ذلك اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل مدنيين خلال غارة شنها جنوب لبنان، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي، إنّ الجيش الإسرائيلي هاجم منطقة بنت جبيل وقضى على أحد عناصر “حزب الله” والذي يعمل في المنطقة خلافًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف أدرعي في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”: “نتيجة الغارة قُتل عدد من المدنيين. يُبدي الجيش الإسرائيلي أسفه عن إصابة مدنيين، ويعمل قدر المستطاع لتجنب المساس بهم. يتم التحقيق في الحادث”.