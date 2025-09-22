أورنج الأردن تعلن عن عروض (حماة الوطن ماكس) المميزة والحصرية

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزامها الراسخ بشراكتها مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أعلنت أورنج الأردن، المزود الرقمي الرائد والمسؤول للمملكة، عن إطلاق عروض مميزة وحصرية جديدة مخصصة لحُماة الوطن، تقديراً لدورهم في حماية الأردن وصون أمنه واستقراره، وتأكيداً على اعتزاز الشركة في تمكين مختلف شرائح المجتمع وتقديم أفضل تجربة لزبائنها.

وتتيح هذه العروض لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية وجميع الأجهزة الأمنية الاشتراك في خطوط “حماة الوطن ماكس” ابتداءً من 5.5 دينار شهرياً، حيث تشمل مكالمات غير محدودة وحزم الإنترنت تصل إلى 60 جيجابايت شهرياً، والتمتع بخدمة الجيل الخامس مجاناً، مع أوسع تغطية لشبكة الـ 5G في المملكة لتجربة اتصال سلسة ومتطورة، والاستفادة من خصم يصل إلى 77 ديناراً على أجهزة الجيل الخامس الخلوية، بالإضافة إلى برنامج مكافآت “Max it” للحصول على مكافآت وخصومات مميزة.

وأعربت أورنج الأردن عن فخرها بشراكتها الاستراتيجية الممتدة على مدار 29 عاماً مع القوات المسلحة الأردنية، والتي تشكّل حافزاً لتقديم حلول ترتقي بالخدمات المقدمة وتضمن تجربة متميزة لمنتسبيها. كما أكدت على حرصها المستمر على تطوير عروض مخصّصة لهم، مواكبةً بها أحدث التطورات في عالم الاتصالات.

وبهذه العروض، تؤكد أورنج الأردن دورها كنموذج وطني يعكس شراكة حقيقية بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، وخاصة في المجالات المحورية للاتصالات والتحوّل الرقمي، لتجدد التزامها بأن خدمة الوطن ورفعته تبقى الغاية الأولى والأسمى.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:www.orange.jo