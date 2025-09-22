انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل طريق معان-المدورة

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال الحزمة الثالثة والأخيرة من مشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق معان – المدورة، والذي يُعد من الطرق الحيوية والاستراتيجية في المملكة.

وشمل المشروع، الذي نُفذ على ثلاث مراحل، إعادة تأهيل 90 كلم من الطريق الدولي، الذي يربط المملكة بالشقيقة السعودية.

وشملت أعمال المشروع في هذه المرحلة إعادة تعبيد الطريق ابتداءً من حدود منطقة المدورة بإتجاه مدينة معان، بطول 27 كلم وبعرض 8-10أمتار .

ويخدم الطريق شريحة واسعة من مستخدمي النقل، بما في ذلك الحجاج والمعتمرين والزوار من وإلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حركة الشاحنات والنقل التجاري.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين كفاءة البنية التحتية، مما يسهم في تقليل الحوادث وتسهيل حركة التنقل بين جنوب المملكة والمنافذ الحدودية، لا سيما منفذ المدورة.

وقد تم تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإشراف مباشر مديرية أشغال محافظة العقبة، وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الطريق أصبح أكثر أمانًا وجاهزية لخدمة حركة النقل البري، مشيرة إلى التزامها بمواصلة تنفيذ مشاريع الطرق الحيوية بما يعزز من كفاءة شبكة النقل الوطني ويدعم التنمية في المحافظات.