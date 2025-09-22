الفراية: الحكومة تعتزم زيادة مخصصات المراكز الحدودية العام المقبل

بنك القاهرة عمان
وطنا اليوم:أكد وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمراكز الحدودية، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس بشكل مباشر على الصادرات والسياحة والتنمية، إضافة إلى خلق فرص عمل.
وقال الفراية، عقب افتتاح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود ومبنى المسافرين وبعض مشاريع التأهيل لمركز حدود الكرامة – طريبيل في محافظة المفرق، إن “الاهتمام بالحدود ليس ترفا ثقافيا”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة خصصت هذا العام 5 ملايين دينار للمراكز الحدودية، وتعتزم زيادتها العام المقبل، إلى جانب الدعم الخارجي المقدم لتعزيز هذه المراكز نظرا لأهميتها في مجالات الأمن وضبط المخدرات والأسلحة وغيرها.
وبين الفراية أنه لدى الحكومة خطة متكاملة للمراكز الحدودية تشمل بناء مراكز جديدة وصيانة البنية التحتية في المراكز القائمة، ضمن خطة منسقة لتمويل هذه المشاريع.
ولفت إلى أنه تم اليوم افتتاح في مركز حدود الكرامة – طريبيل صالة للقادمين، وأخرى للمغادرين، إضافة إلى مبنى لتفتيش الأمتعة، ومركز صحي، ومركز للجمارك.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تسهم المباني التي تم افتتاحها في تسهيل حركة المسافرين، والتقليل من مدة بقائهم داخل المركز الحدودي، وتسهيل التجارة مع العراق.


