الأردن يُغيث المحتاجين ويصل إليهم في 42 دولة حول العالم

وطنا اليوم:يواصل الأردن رسالته الإنسانية وإغاثة المحتاجين في كل مكان من العالم، ويُسهم بسد جوع المحتاجين، ويسقي العطشى ويخفِّف صدمات الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية ضمن إمكاناته، فأسس قبل 78 عامًا جمعية الهلال الأحمر الأردني، وأتبعها بالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قبل 40 عامًا، ثُم تكية أم علي قبل 22 عامًا وآخرها وقف ثريد، ووصل بهذه المؤسسات الخيرية الإغاثية إلى 42 دولة حول العالم، ويسير على مبدأ أينما وُجد جُرح الإنسان وُجِد الأردن.

ولم يغِب الأردن عن مجالات الإغاثة كافة، فالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي كانت في صدارة هذه البرامج لتوفير الأمن والامان في أماكن الصراع في عدَّة مناطق حول العالم، ومديرية الأمن العام والدفاع المدني كانتا حاضرتين عندما ضربت الزلازل والحرائق عددًا من الدول الشقيقة والصَّديقة، وعندما انعدم الأمن في دول عربية كانت إغاثة الملهوفين للأمن والأمان حاضرة من قبل الأردن وفتح حدوده ليكون عونًا لهم، أمَّا فلسطين وغزَّة فالدعم والإغاثة لم تنقطع منذ 77 عامًا.

في تتبع للجهود الإغاثية الأردنية منذ بدئه في الأردن وجدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنَّ القيادة الهاشمية للأردن ومنذ تأسيس الأردن كانت تعطي أهمية وأولوية للعمل الإغاثي في كل الدول التي يصيبها المكروه والحاجة والضيق، فاستطاعت أن تضع هذا العمل بشكل مؤسسي وبشكل تدريجي ومع ما اكتسبته من خبرة الأيَّام، وتبين أن الجهد الإغاثي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومديرية الأمن العام، والهلال الأحمر الأردني، والهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، وتكية أم علي، ووقف ثريد ترفدها كثير من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والأردنيين في كل مكان.

والتزم الأردن رسميًا بالجهد الإغاثي الإنساني ومَدَّ يد العون للمحتاجين بإنسانية وحياد ودون تمييز على أرض المملكة وفي الخارج على امتداد خارطة العالم، والتزم بتحقيق مهمته في تخفيف معاناة المستضعفين وضحايا النزاعات المسلحة، وضحايا الكوارث الطبيعية وحماية كرامتهم وحقوقهم بطريقة تحفظ حياتهم وسلامتهم وأمنهم.

يقول رئيس الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية حسين الشبلي وكالة الانباء الاردنية “بترا ” إنَّ الهيئة هي مؤسسة وطنية أردنية أنشئت عام 1990 تحتوي جميع المبادرات السابقة في الجانب الاغاثي ومجال المبادرات التطوعية سواء داخل الأردن او خارجه.

وأضاف أنَّ الهيئة حظيت برعاية وتوجيهات ملكية سامية من جلاله الملك عبدالله وعناية تامة من الدولة الأردنية لتكون الذراع الانساني والممثل للاردن في الخارج، ووصلت مساعداتها إلى 42 دولة حول العالم في قارة افريقيا وآسيا وأوروبا.

وأكد أنَّ الهيئة ذهبت إلى هذه الدول وقطعت المسافات بدافع إنساني ليس له حدود والهدف هو الإنسان بغض النظر عن الايدولوجيا والجنس والعِرق واللون، وبدافع الانسانية والحضور الدائم في هذه المواقف الصعبة والاحترام الدولي للمملكة ودورها وخاصة ما يقوم به جلاله الملك في المحافل الدولية على مر هذه السنوات.

وقال إنَّ الهيئة الخيرية الهاشمية كانت سبَّاقة في الفكرة كالعمل الاغاثي حيث انشئت عام 1990 وبادرت عملها في كثير من الدول سواء على مستوى اغاثي او على مستوى الاغاثة الطبية او المساعدات المباشرة بشكل عام من خلال إرسال طائرات المساعدات او من خلال القوافل البرية.

وقال إنَّ الهيئة تعمل جنبا الى جنب مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بكافة الجهود والامكانيات لتحقيق افضل صورة للاردن، ومنذ تأسيسها كان التوجيه الملكي بإعطاء غزَّة والقدس وفلسطين الدور الاساسي والاهم في المساعدات، وبالفعل كان هناك تدخلات إغاثية وتدخلات في القطاع الغذائي والصحي في الضفة الغربية والقدس وفلسطين بشكل عام.

ولفت إلى أنَّ وقبل أحداث 7 اكتوبر كان لا يمر اسبوع أو اسبوعين الا ويتم تسير قافلة لقطاع غزة تحمل مواد اغاثية وغذائية وطبية وصحية، وبعد الأحداث كان التوجيه الملكي واضح بمضاعفة الجهد لأهل غزَّة وفلسطين، حيث كانت ارسال المساعدات عبر الطائرات حين لم تكن هناك وسيلة لارسالها سوى الطائرات.

وبين أن عدد الطائرات وصل إلى 53 طائرة شحن دخلت من خلال العريش الى رفح ثم إلى القطاع وبدأ الممر الاغاثي الاردني بالعمل ووصل عدد المساعدات لغزة ما يزيد عن 200 قافلة وبواقع 8 آلاف و664 شاحنة بالاضافة الى عمليات الانزال الجوي والتي وصلت الى 465 انزالًا بالتعاون مع القوات المسلحة وتنفيذ عمليات إغاثة يومية داخل القطاع سواء من خلال وجبات يومية، أو سقيا الماء أو عمليات توزيع الطرود والتي وصل عدد المستفيدين منها ما يزيد عن 2 مليون إنسان.

ويشير أرشيف إلى أنَّها بدأت عملها عام 1985 وأنشئت رسميًا عام 1990، وكان عملها جماعيًا مع شركاء من دول العالم كافة وتحت الشَّمس وصل عددهم إلى 79 جهة محلية وعربية وعالمية، تتوزع بين 33 جهة محلية أردنية و37 منظمة وهيئة دولية و9 هيئات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، والهدف الأخير هو واجب إنساني خيِّر تجاه المهمشين والضعفاء والمنكوبين في كل مكان من العالم، وصلت إلى 42 دولة في 4 قارات في الكرة الأرضية.

وأنشأ الأردن عام 1947 جمعية الهلال الأحمر الأردنية وهي جمعية غير ربحية وغير حكومية وانضمت للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأصبحت عضوا مؤسسًا في المنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وتتمتع باستقلالها الذاتي ولها قانونها الخاص رقم 3 لسنة 1969 وتعديلاته لعام 2009 وتساند الجهات الرسمية في الأمور الإنسانية وعلى الأخص فيما تنص عليه المادة 26 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 والمبادئ التي أقرتها مؤتمرات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتعتبر شخصا معنويا مستقلا ومركزها مدينة عمان ويشمل عملها جميع محافظات المملكة.

في السنوات الممتدة بين عامي 2015 – 2022 تشير التقارير السنوية الخاصة بالجمعية والتي اطلعت عليها بترا إلى أنَّها استطاعت من إغاثة ومساعدة ومساندة وبناء قدرات مليون و720 ألفا و757 مستفيد.

وبينت التقارير أن العام 2015 شهد مساندة 224 ألفا و90 مستفيدًا، والعام 2016 ، شهد مساعدة 275 ألفا و116 مستفيدًا، والعام 2017 ، تمت مساعدة 96 ألفا و971 شخصًا، ووصل عدد المستفيدين خلال العام 2018، إلى 113 ألفا و941، وعام 2019، استفاد 116 ألفا و618، وعام 2020، استفاد 338 ألفا و777 شخصًا، و528 شخصًا استفاد من برنامج سبل العيش عام 2020، بالإضافة إلى الوصول إلى 256 ألفا و523 مستفيدًا عام 2021، وعام 2022 استفاد 298 ألفا و193 شخصًا.

ووضع الأردن رؤية للجمعية تتمثل بأن تكون رائدة قــادرة على مواجهة التحديات والتغيرات السريعة التي تُـواجه العالم المتغير بطريقة مبتكرة، ينتج عنها مجتمعات محلية قادرة على مواجهة التحديات، ومهمتها تخفيف معاناة المستضعفين، وضحايــا النزاعــات المسلحة، والكوارث الطبيعية، وحمايـة كرامتهم وحقوقهم بطريقة تحفظ حياتهم وسلامتهم وأمنهم، وتلتزم الجمعية بالقيم الأخلاقية والمهنية ومنها، الايمان بحقوق الناس وقدراتهم في البناء، والمصداقية، والنزاهة والشفافية، والتشاركية، والعمل بروح الفريق، والأخلاق العامة، والتنوعية، والإبداع والابتكار.

وافتتح الأردن طريقًا جديدًا للمساعدة والإغاثة ومكافحة الجوع في الأردن والدول العربية تمثلت بتكية أم علي عام 2003 حيث أطلقت عددًا من المبادرات، ووصل عدد المتبرعين إلى أكثر من 300 ألف شخص، وعدد المستفيدين أكثر من مليون إنسان، وعدد المتطوعين أكثر من 43 ألف شخص.

واستمر الأردن بانتاج الأفكار التي تغيث الإنسان في الأردن وخارجه وفي كل مكان ليتم افتتاح وقف ثريد، وهو وقف خيري هدفه المساهمة في فضيلة الكرم الإلهي، أوُسِّس لتحقيق غاية نبيلة وهي إطعام الناس لوجه الله تعالى عن طريق توفير وجبات غذائية متوازنة وصحية يومية من خلال مراكز توزيع يتم اختيارها بعناية بدءاً من موقع مركزي ملاصق للمسجد الحسيني في وسط البلد يحتوي على مركز توزيع ومطبخ ومستودع مركزي قريب يعمل على سد حاجة الموقع الإدارية واللوجستية، ووصولاً بمراكز فرعية في مواقع أخرى في المملكة مثل مواقع المقامات الدينية الكبيرة وأي مواقع أخرى تحقق الغاية.

واستطاع الوقف أن يطلق مبادرات لأهل قطاع غزَّة بدأت الأولى يوم الأول من شهر كانون الثاني من العام 2024 وسعت إلى دعم وتوزيع 10 آلاف وجبة طعام لمدة 100 يوم، ثم مبادرة غزة الثانية والتي سعت لتوزيع 50 ألف وجبة طعام خلال شهر رمضان المبارك والتي بدأت يوم الحادي عشر من شهر آذار من العام 2024، وبدأت مبادرة غزة 3 يوم الثالث من شهر أيلول من العام 2024.

المدير التنفيذي للوقف يزن نواف قطيش قال إنَّه ومنذ بداية الازمة كان وقف ثريد جزء من الجهود الاغاثية للمملكة الاردنية الهاشمية بقطاع غزة من خلال ارسال وجبات غذائية جاهزة للأكل تحتوي كافة العناصر الغذائية و تغطي حاجة الشخص البالغ اليومية، وجاءت هذه الوجبات نتيجة دراسة واقع الحال للإخوة بالقطاع من قلة الموارد لاعداد الطعام منها المياه النظيفة، ومصادر الطاقة والادوات الخاصة بذلك بالإضافة الى التنقل المستمر بحثا عن الأمن المفقود.

وأكد أنَّه تمَّ انتاج الوجبات الجاهزة والتي تمتلك صلاحية استهلاك طويلة تمتد لعامين وبدون استخدام مواد حافظة وتم اختيار الوجبات المتعارف عليها بالمنطقة وجميعها تحتوي على اللحوم و الدجاج وتحتمل الظروف الجوية المختلفة، وتمَّ توفير ثلاثة ملايين وجبة للأهل بغزة.

وأشار إلى أنَّ الوقف بدأ تقديم الخدمات لضيوفه بالعاصمة عمان اعتبارًا من شهر آذار من العام الماضي 2024 ودون توقف ابدا و بحد ادنى الف وجبة يوميا توزع من خلال المركز الرئيسي بجانب المسجد الحسيني.

وبين أنَّ خطط الوقف تمتد لتشمل جميع محافظات المملكة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة وفق نظام وقفي يُدار بمسؤولية لضمان استدامة الموارد وتلبية احتياجات الضيوف بشكل متواصل.

وتمكّن الوقف من تقديم حوالي 600 ألف وجبة حتى الآن، ليحتل بذلك مكانة متميزة كأكبر برنامج إطعام في المملكة، والذي يتميز بالاستمرارية الدائمة خلال العام، مؤكداً على أن عمله ينطلق من مبدأ التضامن والخدمة المستمرة لضيوفه.