بنك القاهرة عمان
الفراية يفتتح غرفة عمليات للحدود ومبنى المسافرين لمركز حدود الكرامة

43 ثانية ago
الفراية يفتتح غرفة عمليات للحدود ومبنى المسافرين لمركز حدود الكرامة

وطنا اليوم:افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، الاثنين، غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود ومبنى المسافرين وبعض المشاريع التأهيل لمركز حدود الكرامة – طريبيل في محافظة المفرق.
ووفق تصريحات سابقة لمديرة أشغال المفرق، رحاب العتوم، فإن كلفة عطاء المبنى الجديد تبلغ نحو 499 ألف دينار.
وتعمل وزارتا الداخلية والأشغال العامة والإسكان، على تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية وتحقق الجانب الأمني والجمركي وتسهيل حركة الشحن والمسافرين كمعابر برية والرؤية المستقبلية لخمسين عاما، علما بأن المساحة الشمولية لمركز حدود الكرامة تبلغ 1800 دونم.


