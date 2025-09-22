تحديد العمر التشغيلي لسيارات التطبيقات بـ7 سنوات تلبية لمطالب الكباتن

وطنا اليوم:أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس رياض الخرابشة أن التقديرات تشير إلى أن عدد العاملين على التطبيقات يتجاوز 60 ألف شخص ما بين مرخصين وغير مرخصين.

وقال، إن نحو 40 – 50 ألف مواطن يعملون على التطبيقات الذكية خارج الإطار التنظيمي، ما يتطلب إعادة النظر في هذا القطاع لتحقيق الصالح العام.

وبيّن الخرابشة أنه وفق النظام الجديد سيتم السماح بفتح شركات ومنح تصاريح جديدة، حيث سيجري تسجيل شركات جديدة، وستباشر الشركات غير المرخصة بعملية التسجيل، وبذلك لن يستمر مشهد عدم الترخيص بعد 6 أشهر، وهي فترة تصويب الأوضاع، لافتاً إلى أن الترخيص سيترتب عليه توفير تأمين إضافي للكباتن من قبل الشركة.

وأشار إلى أن رسوم الترخيص على شركات التطبيقات تبلغ 100 دينار وكفالة مالية مقدارها 100 ألف دينار، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيكون هناك تطبيق خاص للتكسي الأصفر دون أي التزامات مالية، وأن كابتن التكسي الأصفر معفي من رسوم التصريح البالغة 400 دينار، موضحاً أن 40% من رحلات شركات التطبيقات تتم عبر التكسي الأصفر، كونه يحظى بنظرة إيجابية وتحفيزية من قبل المواطن.

وأضاف الخرابشة أن المنافسة انعكست إيجاباً، حيث دفع وجود التطبيقات أصحاب التكسي الأصفر إلى تحسين وتطوير خدماتهم، كما أن نسبة الاقتطاع من قبل الشركات على المواطن وفق النظام الجديد ستنخفض من 30% إلى 10%، وهو ما يعود بالفائدة على الكابتن أيضاً لانخفاض نسبة الاقتطاع منه، فيما ستستفيد الشركات من عملها وفق ترخيص رسمي.

وأكد أن العمر التشغيلي للسيارات سيكون 7 سنوات، وهو مطلب جماعي للكباتن العاملين في التطبيقات الذكية.