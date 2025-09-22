الحاج توفيق: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي ضرورة وليس خيار

وطنا اليوم:قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، الاثنين، إن إعلان عمّان كعاصمة للاقتصاد الرقمي في دول العالم الإسلامي العام الماضي لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة جهود وطنية مخلصة، وإنجازات مشهودة حققها الأردن في تطوير البنية التحتية الرقمية، وسن التشريعات الداعمة، وتمكين الرياديين، وبناء منظومة مرنة تدعم الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا.

وعبر الحاج توفيق في كلمته خلال فعاليات منتدى “استثمر في الاقتصاد الرقمي” تحت شعار “التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام” المنعقد في عمّان، عن شكره للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ممثلة برئيسها وأعضاءها وكذلك أمين عام الغرفة على اختيارهم عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي في الدول الإسلامية والبالغ عددها 57 دولة.

ولفت إلى أن انعقاد المنتدى للعام الثاني على التوالي في المملكة، بدعم من الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، هو تأكيد جديد على الثقة المتنامية بدور الأردن الريادي في قطاع الاقتصاد الرقمي، وعلى قدرة الأردن أن نكون منصة انطلاق للتعاون، والتكامل، والتقدم المشترك بين دول العالم الإسلامي في هذا القطاع الحيوي.

وقال الحاج توفيق إن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، ومحركا رئيسيا للنمو والتشغيل والابتكار.

وأوضح الحاج توفيق أن المنتدى ليس مجرد مناسبة للتباحث وتبادل الخبرات، بل هو منصة فعلية لصياغة شراكات استراتيجية، وبناء تحالفات اقتصادية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وتحويل الأفكار إلى مشاريع، والتحديات إلى فرص.

مجلس تكنولوجيا المستقبل

وتطرق الحاج توفيق في كلمته أمام الحضور لتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بإرادة ملكية سامية، وبرئاسة رئيس الوزراء، وبمتابعة مباشرة واهتمام كبير من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الذي يواصل دوره الريادي في دفع عجلة التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب الأردني في هذا القطاع الواعد.

وتحدث الحاج توفيق عن تأكيد سمو ولي العهد أن الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي، مشددا على ضرورة تنفيذ مشاريع نوعية تواكب المستقبل، وتخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة المملكة كدولة متقدمة تكنولوجيا.

وشدد على أن غرفة تجارة الأردن، تؤمن بأن بناء مستقبل رقمي مزدهر يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، واستثمارًا حقيقيًا في الطاقات الشبابية، ودعمًا متواصلاً للمشاريع الريادية، وتكاملًا بين الدول الإسلامية في تطوير بنية رقمية موحدة وآمنة تعزز التكافل الاقتصادي وتدعم الشمول المالي.

وثمن الحاج توفيق الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد، مؤكدا أن قيادته الواعية واهتمامه المتواصل بهذا الملف يشكلان مصدر إلهام لنا جميعا، ويمنحان هذا المنتدى وغيره من المبادرات الرقمية زخما حقيقيا للمضي قدما نحو تحقيق تطلعاتنا في بناء اقتصاد رقمي تنافسي، قائم على المعرفة، ومفتوح على العالم.

وشكر الحاج توفيق جلالة الملك عبد الله الثاني على تفضله برعاية المنتدى والتي تدلل على الرؤية الملكية السامية التي تُولي الاقتصاد الرقمي أهمية قصوى، وتضع التحول الرقمي في صُلب أولويات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

وقال الحاج توفيق إن الأردن كان وسيبقى بيت العرب والمسلمين، وطن المحبة والسلام ومنصة للحوار والتعاون والانفتاح.