الذهب في الأردن عند أعلى مستوياته وعيار 21 يسجل 75.30 دينارا

54 ثانية ago
الذهب في الأردن عند أعلى مستوياته وعيار 21 يسجل 75.30 دينارا

وطنا اليوم:قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، عند أعلى مستوى له في تاريخ الأردن، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين 75.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72.80 ديناراً للغرام لغايات الشراء.
وبحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 86.20 ديناراً، فيما وصل سعر غرام عيار 18 إلى 66.60 ديناراً، وعيار 14 إلى 50.80 ديناراً


