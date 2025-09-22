تراجع الطلب على اللحوم في الأردن وسط منافسة قوية من المستوردة والسورية

وطنا اليوم:اختتم سوق اللحوم الموسم الصيفي بتراجع في الطلب وصل نحو 40% مقارنة بالسنوات السابقة، رغم ما شهده من نشاط نسبي بفعل عودة المغتربين وإقامة حفلات الزفاف والمهرجانات واحتفالات التخرج، وفق رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت.

وأوضح الكواليت وفق ما نقلت عنه يومية الرأي، أن الطلب في ذروة الموسم، خلال شهري تموز وآب، تراوح ما بين 50–60%، وهو مستوى أقل مما اعتادت عليه الأسواق في مواسم سابقة.

وأرجع هذا التراجع إلى ضعف القوة الشرائية، وارتفاع الالتزامات المالية على المستهلكين، إلى جانب غياب السياح نتيجة العدوان على غزة وإلغاء الحجوزات السياحية.

وبيّن أن هذه العوامل مجتمعة تركت أثرًا مباشرًا على القطاع الغذائي وكافة القطاعات التجارية.

وبين أن الأسعار حاليا تشهد تراجعا طفيفا؛ إذ يتراوح سعر الخروف البلدي الصغير ما بين 10-11 دينارا للكيلوغرام القائم، مقابل 8.5– 9 دينارا للكبير، فيما يباع الكيلوغرام المذبوح من المستورد، وخاصة الروماني، ما بين 7.5 و8 دنانير للكبير ونحو 9 دنانير للصغير.

وأشار الكواليت إلى أن الأسواق المحلية تشهد منذ أشهر دخولا متزايدا للحوم السورية، التي تباع بأسعار تقارب أسعار البلدي، إذ يبلغ سعر الكيلوغرام منها نحو 10 دنانير، ما جعلها خيارا منافسا أمام المستهلكين.

وأوضح أن هذه المنافسة انعكست بشكل مباشر على المربين المحليين، إذ باتت اللحوم السورية تُسوَّق بذات صورة الخراف البلدية تقريبا، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط على أسعار المنتج المحلي.

وبيّن الكواليت أن السوق المحلي يشهد وفرة كبيرة جدا في المعروض من مختلف أنواع اللحوم، سواء البلدية أو السورية أو المستوردة من الروماني وغيره، وهو ما زاد من حدة المنافسة داخل السوق.

ونبه إلى أن هذا الفائض في الكميات المعروضة، مقابل ضعف الطلب المحلي، خلق حالة من التشبع أدت إلى مزيد من الضغوط على الأسعار.

وفيما يتعلق بالتصدير، كشف الكواليت أن الكمية المصدرة إلى الأسواق الخليجية تجاوزت 600 ألف رأس من الأغنام منذ إعادة فتح باب التصدير، لافتا إلى أن العمليات ستستمر حتى نهاية العام، لكنها تشهد حاليا بطئا ملحوظا نتيجة بعض التعليمات الرسمية وإيقاف عدد من المزارع، إلى جانب تراجع وتيرة الطلب الخليجي.

وأكد الكواليت أن الحركة التجارية عادت إلى مستوياتها الاعتيادية مع انقضاء الموسم الصيفي، ودخول العام الدراسي وفصل الخريف، بنسبة طلب لا تتجاوز 30% من حجم النشاط المعتاد.

وفقا للكواليت يعمل في قطاع المواشي ما بين مربين والعاملين في التسمين وإنتاج الألبان اكثر من 80 ألف عامل أغلبهم أردنيون