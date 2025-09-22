بنك القاهرة عمان
في رسالة لواشنطن.. كيم جونغ أون يتحدث عن ذكرياته الجميلة مع ترمب

وطنا اليوم:في إشارة دبلوماسية لافتة، أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن انفتاحه على إجراء محادثات مستقبلية مع الولايات المتحدة، لكنه ربط ذلك بشرط أساسي وهو تخلي واشنطن عن مطلبها بنزع سلاح بلاده النووي.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه كيم في اجتماع برلماني رئيسي عُقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونقلت تفاصيله وسائل الإعلام الرسمية صباح الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: “إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها الواهم بنزع السلاح النووي، ورغبت بناءً على إدراكها للواقع في التعايش السلمي معنا، فلا يوجد سبب يمنعنا من تحقيق ذلك”.
وفي لفتة شخصية نادرة، تحدث الزعيم الكوري الشمالي عن علاقته بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي التقى به ثلاث مرات خلال فترة رئاسته. وقال كيم: “ما زلت أحتفظ شخصياً بذكريات جميلة عن الرئيس الأميركي السابق”.
وشدد كيم على أن برنامج بلاده النووي ليس ورقة للتفاوض، بل هو ضرورة حتمية لحماية أمن البلاد، معتبراً أن تطوير الأسلحة النووية هو “مسألة وجود” في مواجهة ما وصفها بالتهديدات الخطيرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه بيونغ يانغ تقارباً عسكرياً وسياسياً متزايداً مع روسيا، مما يمنحها ثقة أكبر في طرح شروطها المسبقة لأي حوار مستقبلي مع واشنطن.


