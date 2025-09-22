الملك يعقد في نيويورك لقاءات مع قادة دول ورؤساء منظمات دولية

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، لقاءات مع قادة دول ورؤساء منظمات دولية مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد.

وبحث جلالته، خلال لقاءات مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس وزراء أستراليا آنتوني ألبانيزي، أبرز التطورات في المنطقة، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ودعا جلالة الملك إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة دون تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقيام دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.

وثمن جلالته اعتراف أستراليا والبرتغال بالدولة الفلسطينية.

وحذر جلالة الملك من التبعات الخطيرة لتوسيع إسرائيل عمليتها البرية على غزة، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية.

ولفت جلالته إلى خطورة الإجراءات أحادية الجانب بالضفة الغربية والتوسع الاستيطاني فيها.

وبحثت اللقاءات الأوضاع في القدس وسوريا ولبنان.

وخلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أكد جلالة الملك حرص الأردن على البناء على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع الاستفادة منها في مجالات عديدة، معربا عن اعتزازه بالصداقة المتينة بين الجانبين.

كما التقى جلالته، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والبرنامج الأممي، خاصة في تأمين الاحتياجات الغذائية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.

وتم التطرق إلى جهود الاستجابة الدولية للوضع الإنساني المتدهور في غزة.

وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.