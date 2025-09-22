بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

وطنا اليوم:لأول مرة، تدرج الحكومة البريطانية في خرائطها الرسمية على مختلف منصاتها الإلكترونية، الدولة الفلسطينية بدلا من ذكر “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وذلك إثر إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، في خطوة تزامنت مع اعتراف مماثل من قبل كندا وأستراليا.

ويعد ادراج بريطانيا لأول مرة فلسطين على خرائطها الرسمية خطوة وُصفت بالتاريخية، وذلك بعد مرور نحو 108 أعوام على إصدار وعد بلفور الذي مهد لإقامة دولة يهودية في فلسطين. واعتُبر هذا التحرك صفعة لإسرائيل وإشارة إيجابية نحو تعزيز السيادة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة “التلغراف” بأنه نتيجة الاعتراف، قامت بعض صفحات وزارة الخارجية على شبكة الإنترنت بتغيير اسم “الأراضي الفلسطينية المحتلة” إلى “فلسطين”.

كما تشمل التغييرات صفحات تتضمن نصائح السفر إلى إسرائيل وفلسطين وقائمة مكاتب وزارة الخارجية في الخارج، وخريطة المنطقة.

إعلان دولة فلسطين

جاءت هذه التطورات، بعدما أعلنت بريطانيا، الأحد، الاعتراف بدولة فلسطين على لسان رئيس الوزراء كير ستارمر الذي قال في مؤتمر صحافي: “في مواجهة الرعب المتزايد في الشرق الأوسط، نعمل من أجل الحفاظ على إمكانية السلام وحل الدولتين”.

كما أضاف: “حماس لا يمكن أن يكون لها مستقبل، ولا دور في الحكومة، ولا دور في الأمن” في أية دولة فلسطينية.