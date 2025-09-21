بنك القاهرة عمان
تهنئة وتبريك من الأستاذ عبادة عمر جرار الى الدكتور عمر الخشمان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال

ساعة واحدة ago
أتقدم إلى الأستاذ الدكتور عمر الخشمان فارس المواقف والعطاء والعمل الصادق بأجمل وأصدق التهاني والتبريكات القلبية بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال، هذا الصرح العلمي الذي ينهل من مسيرة البناء الهاشمية السامية.

إن هذا التكليف ليس إلا امتدادًا لمسيرتكم العلمية والمهنية الحافلة بالعطاء، والتي لمسنا فيها دومًا الحكمة والقيادة الراسخة، والحرص على خدمة الوطن والمجتمع الأكاديمي بكل تفانٍ وإخلاص. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقكم ويعينكم على حمل هذه المسؤولية الجليلة، وأن يسدد خطاكم في خدمة طلبة العلم، وتعزيز مسيرة التطوير والتميز في التعليم العالي.
في محراب الوطن، يكون العطاء بلا حدود، وهذا ما عهدناه في شخصكم الكريم، دكتورنا الغالي، في كل موقع شغلتموه، وفي كل مهمة حملتموها بأمانة واقتدار. تمنياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق، ومزيد من التقدم في ظل الراية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، حفظه الله ورعاه.
المحب لكم دومًا.
الأستاذ عبادة عمر جرار


