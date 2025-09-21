الملك يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية خلال لقائه ألبانيزي

وطنا اليوم:ثمّن جلالة الملك عبدالله الثاني اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء جلالته برئيس الوزراء الأسترالي آنتوني ألبانيزي، في نيويورك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.