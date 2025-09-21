بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية خلال لقائه ألبانيزي

6 ساعات ago
الملك يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية خلال لقائه ألبانيزي

وطنا اليوم:ثمّن جلالة الملك عبدالله الثاني اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء جلالته برئيس الوزراء الأسترالي آنتوني ألبانيزي، في نيويورك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:25

تهنئة وتبريك من الأستاذ عبادة عمر جرار الى الدكتور عمر الخشمان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال

00:46

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات

23:08

سينما “شومان” تعرض الفيلم الهندي “بيهو” للمخرج فيهود كابري الثلاثاء

20:44

شاهد : مدمر الهواتف يختبر آيفون 17 برو ويظهر نقطة ضعفه

20:30

ملاحقة قضائية لمتقاعدين عسكريين أردنيين نظموا كأس العالم

20:01

الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعقد اجتماعها التاسع والثلاثين في عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي

19:57

جامعاتُنا والبحثُ العلميّ وقائمةُ جامعةِ ستانفورد…!

19:56

وضع الضمان مُريح وقانونه يمنع وقوع العجز المالي للمؤسسة

19:55

فرسان التغيير تعلن تفاصيل قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 في مؤتمر صحفي بعمان

19:49

أنجلينا جولي تحضر مهرجان سان سيباستيان وتنافس على الجائزة الكبرى

19:44

هالاند يحلق منفردًا في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

19:38

مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارت جديدة مهمة للأردنيين

وفيات
وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025