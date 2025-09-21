مشروع لإنشاء طريق خدمات جديد بين عمّان والسلط

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم، مشروع إنشاء طريق خدمات جديد على طريق عمّان–السلط، والذي يهدف إلى تحسين الحركة المرورية وتعزيز مستوى السلامة العامة على هذا الطريق الحيوي، وذلك من خلال إنشاء طرق خدمات على جانبي الطريق الرئيسي.

ويمتد المشروع من مجمع العوايشة وصولًا إلى بداية نفق دبابنة، بطول يقارب 6 كيلومترات، ويتضمن إنشاء جزر جانبية لتنظيم حركة الدخول والخروج إلى المجمعات التجارية دون التأثير على انسيابية الحركة على الطريق الرئيسي، بالإضافة إلى أعمال صيانة للجزيرة الوسطية، وإصلاح جسور المشاة القائمة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق.

كما يشمل المشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية (الصوديوم) بوحدات إنارة موفرة للطاقة من نوع LED، بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتحسين جودة الإضاءة على الطريق، بما يتماشى مع معايير الاستدامة البيئية.

ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة الطريق من خلال تحسين انسيابية الحركة المرورية، والحد من الازدحامات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للطريق بما يواكب تطلعات المواطنين، ويراعي الجوانب البيئية من خلال استخدام تقنيات حديثة موفرة للطاقة.

ويأتي المشروع ضمن خطط الوزارة المستمرة لتطوير شبكة الطرق في المملكة، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق من سائقين ومشاة، عبر مشاريع متكاملة تركز على رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاستدامة.

وفي السياق ذاته، قام الوزير، يرافقه محافظ البلقاء فيصل المساعيد، بالكشف على موقع جسر مشاة جديد من المزمع إنشاؤه في منطقة نفق دبابنة، حيث تم طرح العطاء الخاص بالمشروع، ويجري الاستعداد للبدء بأعمال التنفيذ في القريب العاجل.

يُذكر أن طريق عمّان–السلط يُعد من المحاور المرورية الحيوية في المملكة، ويشكل رابطًا هامًا بين العاصمة ومحافظة البلقاء، وتأتي هذه المشاريع ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تطوير شبكة الطرق الرئيسية في مختلف مناطق المملكة