هيئة تنشيط السياحة تنظم ورشة تدريبية حول السياحة المستدامة بالشراكة مع منظمة CBI الهولندية

21 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:نظّمت هيئة تنشيط السياحة اليوم الأحد ورشة تدريبية متخصصة حول السياحة المستدامة، وذلك بالشراكة مع منظمة CBI الهولندية، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع السياحي الأردني من مكاتب سياحة وسفر، فنادق، مطاعم، شركات سياحية، ومؤسسات مجتمع مدني.

وافتتح الورشة نائب مدير عام هيئة تنشيط السياحة ، وائل الروسان، مؤكداً في كلمته على اهمية انعقاد الورشة مبينا أن دور الهيئة جاء لمواكبة التطورات المتعلقة بادارة الوجهة السياحية وتعزيز البيئة اللازمة لتطوير التجربة السياحية عبر ممارسات مستدامة تواكب التوجهات العالمية في إدارة الوجهات السياحية.

واوضح الروسان أن مفهوم الاستدامة يقوم على تحقيق التوازن بين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن السياحة المستدامة تركز على حماية الموارد الطبيعية والثقافية، ودعم مشاركة المجتمعات المحلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقليل الآثار السلبية للسياحة على البيئة والمجتمع.

وأشار الروسان إلى أن الهيئة، ومن خلال شراكتها مع منظمة CBI، عملت على تدريب موظفيها سابقاً في مجالات إبراز ممارسات الاستدامة في الحملات الترويجية وتصميم المسارات السياحية، لافتاً إلى أن برنامج اليوم يوجَّه بالأساس للقطاع الخاص من أجل تبني معايير دولية قابلة للتطبيق في السوق الأردني.

وختم الروسان كلمته بالتأكيد على أهمية التغيير ومواكبة التطورات العالمية في القطاع السياحي، متمنياً أن تسهم هذه الورشة في تعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية مستدامة.


