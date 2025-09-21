بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

بمشاركة دولية كبيرة ..المؤتمر  والمعرض الدولي الأردني للمنظفات ينطلق في آيار 2026

21 سبتمبر 2025
بمشاركة دولية كبيرة ..المؤتمر  والمعرض الدولي الأردني للمنظفات ينطلق في آيار 2026
الجغبير: حصة المنظفات الأردنية في السوق المحلي تتجاوز 75%
الشاعر: 24 محاضرا و100 شركة يشاركون في فعالية ديتيكس 2026
الحسامي: صناعة المنظفات الأردنية تمتاز بالابتكار والابداع
وطنا اليوم:ينطلق في العاشر من أيار القادم المؤتمر والمعرض الدولي الاردني للمنظفات في دورته الخامسة بتنظيم من غرفة صناعة عمان، بمشاركة أكثر من 500 شخصية من القطاع الصناعي والعلمي والباحثين، بينهم 24 محاضرا، فيما يشارك في المعرض 100 شركة عارضة من 40 دولة.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اوضح  إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالا للنجاح الذي حققه المؤتمر في دورته الاولى خلال دوراته السابقة،  وضمن جهود الغرفة في دعم وتطوير قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل التي تعتبر من أهم القطاعات الصناعية المتميزة في الاردن، مضيفا أن صناعة المنظفات احدى القطاعات الفرعية للصناعات الكيماوية وتعزيز قدرتها التنافسية، خصوصا وأنها ترتبط بالعديد من الصناعات التحويلية الأخرى وعلى رأسها الصناعات الكيماوية وصناعة الورق والبلاستيك.
واضاف الجغبير ان اجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بلغ خلال العام الماضي  1.478 مليار دينار، بارتفاع نسبته 38% الأمر الذي يؤكد اهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، خصوصا وانه يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 1.8 مليار دينار.
من جهته بين رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر محمد الشاعر، أن الجهة المنظمة قد حرصت على استقطاب مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين والاقليميين والمحليين في هذا المجال من شركات عالمية متخصصة في تصنيع المواد الأولية لهذه الصناعة مشيرا الى أن مثل هذه المؤتمرات والمعارض تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة من الشركات الكبيرة إلى الصغيرة، حيث يتعرف المشاركون على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والوسائل الحديثة للإنتاج، فيقومون بتطوير مصانعهم بما يتماشى مع هذا التطور، خصوصا وأن هذه الصناعة دائمة وسريعة التطوير سواء من حيث الانتاج أو التعبئة والتغليف.
واشار الشاعر الى أن المؤتمر يعتبر فرصة للمنتجين المحليين والدوليين الذين سيحضرون هذا المؤتمر ، الباحثين، المطورين والمسوقين في قطاع المنظفات، وكبار الموردين من أوروبا و آسيا والشرق الأوسط لبحث الاتجاهات الحديثة ومحفزات الابتكار والنهج المستقبلي الذي ستسلكه هذه الصناعة، موضحا أن المؤتمر سيتضمن عدة جلسات عمل علمية، اضافة الى معرض متخصص تشارك به 100 شركة  شركة أردنية وعالمية عاملة في هذا القطاع يمثلون 40 دولة.
واضاف ان ما يميز هذا المؤتمر هو اطلاق مسابقات متميزة خاصة بمنتجات المنظفات تشمل جائزة لافضل ابتكار في صناعة المنظفات وهي موجهة للشركات الصناعية، حيث سيتم اختيار الفائز بهذه الجائزة من خلال لجنة خبراء متخصصين في هذه الصناعة.
من جهته اعرب مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي عن امله أن يؤدي هذا المؤتمر الى تطوير قطاع المنظفات و تنميته من خلال التوعية بالممارسات الافضل في عمليات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتأمين سلامة المنتجات والاستخدام الآمن للمنتجات من قبل المستهلكين، بحيث تتحول صناعة المنظفات الأردنية الى صناعة رائدة في المنطقة ذات ابتكار وابداع، كما أصبح حجم انتاج الأردن من صناعة المنظفات حوالي 350 الف طن سنويا، مشيرا الى ان المؤتمر اسهم خلال دوراته السابقة في توطيد العلاقة بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي، من خلال دعوته الجامعات الأردنية لمشاركة طلابها في مسابقة تصميم مواد التعبئة والتغليف للمنظفات الأردنية، حيث فاز عددا من هؤلاء الطلاب بجوائز هذه المسابقة.ش

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:25

تهنئة وتبريك من الأستاذ عبادة عمر جرار الى الدكتور عمر الخشمان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال

00:46

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات

23:08

سينما “شومان” تعرض الفيلم الهندي “بيهو” للمخرج فيهود كابري الثلاثاء

20:44

شاهد : مدمر الهواتف يختبر آيفون 17 برو ويظهر نقطة ضعفه

20:33

الملك يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية خلال لقائه ألبانيزي

20:30

ملاحقة قضائية لمتقاعدين عسكريين أردنيين نظموا كأس العالم

20:01

الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعقد اجتماعها التاسع والثلاثين في عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي

19:57

جامعاتُنا والبحثُ العلميّ وقائمةُ جامعةِ ستانفورد…!

19:56

وضع الضمان مُريح وقانونه يمنع وقوع العجز المالي للمؤسسة

19:55

فرسان التغيير تعلن تفاصيل قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 في مؤتمر صحفي بعمان

19:49

أنجلينا جولي تحضر مهرجان سان سيباستيان وتنافس على الجائزة الكبرى

19:44

هالاند يحلق منفردًا في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وفيات
وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025