بدء تدريس مادة علوم النفس والاجتماع لطلبة الصف الثاني عشر المسار الأكاديمي

وطنا اليوم:بدأت وزارة التربية والتعليم في الأردن خلال الفصل الدراسي الحالي بتدريس مادة علوم النفس والاجتماع لطلبة الصف الثاني عشر في المسار الأكاديمي، وذلك بعد إدراجها ضمن الخطة الدراسية، بوصفها ركيزة أساسية لدعم الطلبة وليست مجرد مادة إضافية، واستجابة للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتسارعة.

وتهدف المادة إلى مساعدة الطلبة على فهم ذواتهم وتطوير شخصياتهم وتعزيز صحتهم النفسية، بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات مواجهة الضغوط الحياتية. وقد جرى تقسيمها إلى جزأين: الأول يتناول المفاهيم الأساسية في علم النفس لفهم سلوك الفرد، والثاني يركز على المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع لفهم سلوك الجماعة.

وتضم مادة الفصل الدراسي الأول سبع وحدات دراسية، تتضمن موضوعات، مثل: دراسة سلوك الفرد، ومراحل نمو الإنسان، والتعلم، والذكاء، والدافعية، وأنواع الشخصية. وقد تلقى المركز تغذية راجعة إيجابية من الميدان التربوي حول الكتاب.

وفي هذا السياق، قال منسق مبحث علوم النفس والاجتماع في المركز الوطني لتطوير المناهج، الدكتور زياد عبيسات “إن إدراج هذا المبحث يعد خطوة نوعية في تطوير المناهج، إذ يتيح للطلبة فهمًا أعمق لذواتهم ولمجتمعهم، ويساعدهم على اكتساب مهارات حياتية أساسية تُسهم في بناء شخصيات متوازنة قادرة على التعامل مع تحديات العصر.”

ويؤكد المركز الوطني لتطوير المناهج أن النسخة الحالية من الكتاب تجريبية وقابلة للتطوير وفقًا للملاحظات الواردة من الميدان، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تدريب فريق محوري من المشرفين والمشرفات من مختلف مناطق المملكة، لتمكينهم من المهارات الأساسية للمادة ونقل هذه الخبرات إلى الزملاء والزميلات في الميدان التربوي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويجدد المركز التزامه بتطوير المناهج بما يواكب احتياجات الطلبة والمجتمع في الأردن، وبما يعزز جودة العملية التعليمية