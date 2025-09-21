تجارة عمان تبحث مع سفير الأردن في البرازيل سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

وطنا اليوم:بحث رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق مع سفير المملكة لدى البرازيل يزن مساعدة، سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين الصديقين ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بحضور النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان وعضو مجلس الإدارة أمجد السويلميين،ب حث إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي أردني – برازيلي يُعقد في البرازيل، يسبقه عقد سلسلة من اللقاءات القطاعية الافتراضية (عن بُعد)، تُستهل بالقطاع السياحي، يليها لقاءات مخصصة لقطاعات أخرى ذات اهتمام مشترك، بهدف تعميق التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين.

وحسب بيان للغرفة اليوم الاحد، أكد الحاج توفيق وجود اهتمام خاص من تجارة عمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البرازيل في مختلف المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص على تنظيم المشروعات المشتركة، لا سيما في مجال الأمن الغذائي.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الستة أشهر من العام الحالي نحو 186 مليون دينار اردني منها 163 مليون دينار مستوردات للمملكة، مقابل 22 مليون صادرات معظمها من البوتاس والأسمدة الزراعية، والمواد النسيجية ومصنوعاتها، معربا عن أمله في الوصول إلى التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي بين البلدين.

وأشار الى ضرورة البناء على توصيات ونتائج المنتدى الاقتصادي الأردني البرازيلي الذي عقد في عمّان حزيران الماضي، بمشاركة أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين من مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين، إلى جانب ممثلين رسميين عن جهات حكومية برازيلية، ووكالة ترويج الاستثمار في ولاية ساو باولو، معتبرا إياه فرصة فريدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين.

وأكد الحاج توفيق، أهمية أن تكون المملكة مركزا استراتيجيا وبوابة للشركات البرازيلية الراغبة للمشاركة بمشروعات الأعمار بالمنطقة، وبما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع الأردن وتحقيق مصالح مشتركة للجميع.

ودعا الحاج توفيق الشركات البرازيلية إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعها الأردن مع عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، عبر تأسيس مصانع أو خطوط إنتاج في المملكة، خاصة في قطاعات مثل الصناعات الغذائية والملابس، ما يتيح لها الوصول إلى أسواق جديدة ويعزز فرص التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

بدوره، أكد السفيرمساعدة على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، معتبراً إياه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في الأردن. وأعرب عن استعداده الكامل للتعاون مع غرفة تجارة عمّان وسائر الغرف التجارية في المملكة، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والبرازيل، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره بفعالية.

كما أوضح السفير أنه سيعمل بالتنسيق مع الغرفة على مقترح إقامة منتدى اقتصادي أردني–برازيلي في البرازيل، يسبقه تنظيم جلسات قطاعية افتراضية (عن بُعد)، تبدأ بالقطاع السياحي، على أن تتبعها لقاءات متخصصة في قطاعات أخرى ذات اهتمام مشترك، بما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية وفتح مسارات جديدة للتعاون بين الجانبين.

بدورهم، أكد حمدان والسويلميين أن القطاعين التجاري والخدمي يثمنان أي جهود من شأنها تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية مع البرازيل، من خلال تبادل الوفود التجارية بين الجانبين، بما يسهم في استكشاف أسواق جديدة، وبناء شراكات اقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأشاروا إلى أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية، والمتوزعة على قطاعات حيوية، من أبرزها السياحة بأنواعها، مؤكدين حرصهم على التعاون مع السفارة الأردنية في البرازيل لإنجاح تنظيم الجلسات القطاعية الافتراضية (عن بُعد)، والتي ستبدأ بالقطاع السياحي، وتتبعها لقاءات متخصصة لقطاعات أخرى