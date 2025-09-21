بنك القاهرة عمان
البيئة : مبادرة الأكياس القماشية ما زالت مقترحاً يُدرس

21 سبتمبر 2025
البيئة : مبادرة الأكياس القماشية ما زالت مقترحاً يُدرس

وطنا اليوم:أكدت وزارة البيئة، الأحد، أن الحكومة تدرس مقترح مبادرة وطنية لتوزيع أكياس قماشية بدلا من البلاستيكية.
وأضافت الوزارة في البيان، أن المقترح أُدرج ضمن مسودة خطة تهدف إلى تعزيز النمو الأخضر ودعم الاقتصاد الدائري، تحقيقا لمحاور الاستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكدت أن الخطة سيعلن عنها بعد إقرارها من قبل الحكومة مطلع عام 2026، على أن يتبع ذلك تنفيذ حملة إعلامية شاملة بالتعاون مع الشركاء.
وكان وزير البيئة, أيمن سليمان, أعلن خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان “مساهمة قطاع البيئة في دعم مسارات التحديث الاقتصادي”، عن مبادرة وطنية لتوزيع أكياس قماشية مدعومة بدلا من البلاستيكية، موضحًا أن المرحلة الأولى ستشمل إنتاج نحو 6 ملايين كيس, وسيتم توزيعها على الأسر الأردنية بواقع ثلاثة أكياس لكل أسرة، وبسعر مدعوم لا يتجاوز عشرة قروش.


