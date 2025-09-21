بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

21 سبتمبر 2025
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وتخفيضات تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، في فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وتأتي هذه العروض تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتحقيق الأمن الغذائي وتوازن الأسعار في السوق المحلي.
ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات.
وتستمر العروض التي تلبي احتياجات المواطنين حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 أيلول الحالي أو حتى نفاد الكمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:25

تهنئة وتبريك من الأستاذ عبادة عمر جرار الى الدكتور عمر الخشمان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال

00:46

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات

23:08

سينما “شومان” تعرض الفيلم الهندي “بيهو” للمخرج فيهود كابري الثلاثاء

20:44

شاهد : مدمر الهواتف يختبر آيفون 17 برو ويظهر نقطة ضعفه

20:33

الملك يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية خلال لقائه ألبانيزي

20:30

ملاحقة قضائية لمتقاعدين عسكريين أردنيين نظموا كأس العالم

20:01

الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعقد اجتماعها التاسع والثلاثين في عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي

19:57

جامعاتُنا والبحثُ العلميّ وقائمةُ جامعةِ ستانفورد…!

19:56

وضع الضمان مُريح وقانونه يمنع وقوع العجز المالي للمؤسسة

19:55

فرسان التغيير تعلن تفاصيل قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 في مؤتمر صحفي بعمان

19:49

أنجلينا جولي تحضر مهرجان سان سيباستيان وتنافس على الجائزة الكبرى

19:44

هالاند يحلق منفردًا في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وفيات
وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025