الجيش يعلن عن منح دراسية في الأكاديميات العسكرية الأمريكية -رابط

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية التدريب العسكري، عن البدء باستقبال طلبات الطلاب (ذكور+ إناث) الراغبين بالاستفادة من المنح الدراسية التنافسية في الأكاديميات العسكرية الأمريكية للحصول على درجة البكالوريوس بإحدى التخصصات الهندسية خلال شهر حزيران 2026 ولمدة (4) سنوات.

ويتم تقديم الطلب عن طريق مراجعة مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (المبنى الجديد) / مديرية التدريب العسكري / مكتب البعثات العسكرية خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 0900 يوم 22/9/2025 ولغاية الساعة 1400 من يوم الأحد الموافق 5/10/2025 لتعبئة طلب التسجيل مصطحبين معهم صورة عن كشف علامات الثانوية العامة أو معادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صورة عن الهوية الشخصية ورسوم تقديم الطلب (5 دنانير).

بما يخص تفاصيل الأكاديميات الأمريكية الدخول على الموقع:

1. أكاديمية سلاح الجو (USAFA)

2. الأكاديمية العسكرية (USMA)

3. الأكاديمية البحرية (USNA)

4. أكاديمية خفر السواحل (USCGA)

ويشترط في المنتسبين الشروط التالية:

أ. مهارة عالية باللغة الإنجليزية (قراءة، كتابة، محادثة واستماع) إذ يتطلب من الطالب إجتياز فحص مستوى اللغة الإنجليزية بعلامة لا تقل عن (80% ECL) وفحص الـ (TOEFL) الدولي بعلامة لا تقل عن (80%) وللاستفسار مراجعة الموقع

ب. إجتياز فحص الـ (SAT) (Scholastic Aptitude Test) بعلامة لا تقل عن (600) بالرياضيات وعلامة لا تقل عن (590) في القراءة والكتابة أو إجتيازفحص الــ (ACT) وللإستفسار مراجعة الموقع

جـ. إجتياز فحص اللياقة البدنية (النظام الأمريكي).

د. إجتياز الفحص الطبي المقرر.

هـ. أن يكون أردني الجنسية (فقط) والحالة الإجتماعية أعزب عند القبول وخلال فترة الدراسة.

و. أن يكون العمر ما بين (18-22) عام لغاية تاريخ 31/12/2025.

ز. أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو معادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعدل لا يقل عن (80%) الفرع العلمي فقط .

وسيتم تجنيد من يقع عليه الاختيار لابتعاثه للدراسة برتبة تلميذ عسكري ويعتبر مؤمن بجميع المتطلبات الدراسية من حيث التدريب والإسكان والإطعام وتذاكر السفر.