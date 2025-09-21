وزارة المياه تتسلم حفائر ومواقع حصاد مائي بطاقة 2,1 مليون متر مكعب

وطنا اليوم:تسلمت وزارة المياه والري، الأحد، عدداً من الحفائر ومواقع الحصاد ‏المائي في مختلف مناطق المملكة تم تنفيذها ‏على مرحلتين بطاقة إجمالية بلغت 2.1 مليون ‏متر مكعب من خلال شبكة ‎ INWRDAMالهولندية. ‏

قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو ‏السعود إن هذه المشاريع تأتي ضمن الخطة ‏الاستراتيجية 2023-2024 ورؤية التحديث ‏الاقتصادي بهدف تعظيم الحصاد المائي ورفع ‏طاقة التخزين.

وأكد أن السدود والحفائر تسهم ‏في تحسين الواقع البيئي والمعيشي وخلق ‏فرص عمل من خلال مشاريع في الزراعة وتربية ‏المواشي والسياحة البيئية.‏

وأوضح أبو السعود أن هذه المشاريع تواكب ‏التغيرات المناخية وتدعم جهود مكافحة التصحر ‏وإعادة تأهيل الأراضي الرعوية، وتعزز المشاركة ‏المجتمعية وتمكين المرأة والشباب، وتوفر ‏مصادر مائية جديدة بمياه عالية الجودة، وتسهم ‏في تحسين سقاية الماشية وتطوير المراعي ‏وتنمية الحياة البرية في المناطق المستفيدة .‏

من جهته أشار مدير الشبكة الإسلامية لتنمية ‏مصادر المياه‏ الدكتور مروان الرقاد إلى أنه جرى تنفيذ 70 ‏موقع حصاد مائي وفرت 280 وظيفة من خلال ‏‏120 مزرعة أنشئت و3 مدارس حقلية خدمة 120 ‏الف مواطن وتوفير المياه ل70 الف شجرة و87 ‏الف رأس اغنام و 1200 فرصة تدريب، وكذلك ‏مشاركة 1800 طالب جامعي فيها و6 صحفيات ‏تلقين التدريب حول الصحافة البيئية.‏‎ ‎

وأكدت السفيرة الهولندية ستيلا كلوث أهمية ‏الشراكة الأردنية-الهولندية في مواجهة تحديات ‏المياه والمناخ، مؤكدة استمرار دعم بلادها ‏للأردن في هذه المجالات ونقل التكنولوجيا ‏الحديثة.‏

واستعرض عدد من المزارعين تجاربهم الناجحة ‏في الاستفادة من مشاريع الحصاد المائي في ‏تحسين الإنتاج الزراعي وجودة المحاصيل