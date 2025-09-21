وزارة المياه تتسلم حفائر ومواقع حصاد مائي بطاقة 2,1 مليون متر مكعب

وطنا اليوم:تسلمت وزارة المياه والري، الأحد، عدداً من الحفائر ومواقع الحصاد المائي في مختلف مناطق المملكة تم تنفيذها على مرحلتين بطاقة إجمالية بلغت 2.1 مليون متر مكعب من خلال شبكة INWRDAMالهولندية.
قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن هذه المشاريع تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2024 ورؤية التحديث الاقتصادي بهدف تعظيم الحصاد المائي ورفع طاقة التخزين.
وأكد أن السدود والحفائر تسهم في تحسين الواقع البيئي والمعيشي وخلق فرص عمل من خلال مشاريع في الزراعة وتربية المواشي والسياحة البيئية.
وأوضح أبو السعود أن هذه المشاريع تواكب التغيرات المناخية وتدعم جهود مكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي الرعوية، وتعزز المشاركة المجتمعية وتمكين المرأة والشباب، وتوفر مصادر مائية جديدة بمياه عالية الجودة، وتسهم في تحسين سقاية الماشية وتطوير المراعي وتنمية الحياة البرية في المناطق المستفيدة .
من جهته أشار مدير الشبكة الإسلامية لتنمية مصادر المياه الدكتور مروان الرقاد إلى أنه جرى تنفيذ 70 موقع حصاد مائي وفرت 280 وظيفة من خلال 120 مزرعة أنشئت و3 مدارس حقلية خدمة 120 الف مواطن وتوفير المياه ل70 الف شجرة و87 الف رأس اغنام و 1200 فرصة تدريب، وكذلك مشاركة 1800 طالب جامعي فيها و6 صحفيات تلقين التدريب حول الصحافة البيئية.
وأكدت السفيرة الهولندية ستيلا كلوث أهمية الشراكة الأردنية-الهولندية في مواجهة تحديات المياه والمناخ، مؤكدة استمرار دعم بلادها للأردن في هذه المجالات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
واستعرض عدد من المزارعين تجاربهم الناجحة في الاستفادة من مشاريع الحصاد المائي في تحسين الإنتاج الزراعي وجودة المحاصيل
