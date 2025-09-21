بنك القاهرة عمان
زين كاش شريكاً استراتيجياً لمهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي 2025

21 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:قدّمت شركة زين كاش رعايتها كشريك استراتيجي للدورة الثالثة والعشرين من مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي، الذي انطلقت فعالياته على مسرح مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في محافظة الزرقاء، تحت رعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة.
وتأتي هذه الرعاية في إطار استراتيجية شركة زين كاش الهادفة إلى دعم الفعاليات الوطنية والثقافية التي تُسهم بتعزيز مكانة المملكة على الخارطتين الثقافية والسياحية، وإيماناً منها بأهمية ترسيخ الهوية الوطنية واحتضان المبادرات التي تثري الحركة الثقافية والفنية الأردنية، كما تعكس هذه الرعاية حرص زين كاش على دعم فئة الشباب والموهوبين من خلال تسليط الضوء على طاقاتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات الثقافية والترفيهية على المستويين المحلي والإقليمي.
واختتمت فعاليات المهرجان يوم الخميس 18 أيلول، حيث قدّم المهرجان باقة من العروض المسرحية العربية وجلسات نقدية تناقش العروض، وورشة فنية متخصّصة حول إعداد الممثل، إلى جانب ندوة فكرية ناقشت الدراما الأردنية وارتباطها بالقضية الفلسطينية.
وتولي شركة زين كاش اهتماماً واسعاً بدعم الفعاليات على المستوى الوطني في مختلف المجالات، حيث قدّمت رعايتها للعديد من الفعاليات ومنها “اليوم الأولمبي العالمي”، الذي أُقيم في محافظة جرش بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية، كما شاركت “زين كاش” في احتفالات عيد استقلال المملكة الـ 79 التي نظّمتها كل من مدارس أكاديمية عمّان ومدارس الجودة الأمريكية، فيما ترعى زين كاش دوري صِغار كرة القدم في مدارس المواهب الانجليزية، والمدرسة الأرثوذكسية، ومدارس الميار، ومدارس عمّان الوطنية.


