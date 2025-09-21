وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الرئيس جعفر حسان عن تفاصيل رسوم الطرق، وما تأثيرها على المواطنين وعلى الاقتصاد.

نص السؤال:

1. ما المبررات الاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها الحكومة عند فرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية في المملكة؟ وما مدى توافق ذلك مع حق المواطن في حرية التنقل وعدم زيادة الأعباء المالية عليه؟

2. ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان أن تطبيق ضريبة الطرق لن يؤثر سلباً على حركة التجارة والنقل العام وكلف الشحن، وبما يحافظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمار؟

3. هل تم تجهيز الطرق البديلة المناسبة لاستخدامها من قبل أصحاب الدخل المحدود، بحيث لا تُفرض عليهم أعباء إضافية؟

4. ما هي المراحل التي سيتم خلالها تطبيق تجربة أو رسوم على الطرق الرئيسية؟ وما أسماء الطرق التي سيشملها التطبيق في كل مرحلة؟

5. كيف ستؤثر هذه الرسوم على وسائل النقل العام؟ وهل سيترتب عليها زيادة في أجور النقل العام؟ وكيف سيتم تعويض هذه الزيادة إن وُجدت؟