هيئة الاتصالات : 240 ألف اشتراك بخدمات الجيل الخامس

وطنا اليوم:نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الثاني من العام 2025 لقطاع الاتصالات.

وفيما يخص اشتراكات الجيل الخامس المتنقل أشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل استمر بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الثاني للعام 2025 حيث بلغت ما مجموعه 240 ألف اشتراك مقارنة مع الربع الأول من العام 2025 والذي بلغ نحو 222 ألف اشتراك بنسبة نمو بلغت نحو (8.3%)، وبنسبة نمو بلغت (367%) عن الربع الثاني من عام 2024 والذي كان عدد الاشتراكات في حينه (51) ألف اشتراك.

وبخصوص خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (8.22) مليون اشتراك مقارنة بنحو (7.91) مليون اشتراك للربع الثاني من العام 2024 بنسبة نمو (4%)، موزعة على اشتراكات بما نسبته ( 68% ) للدفع المسبق و(32%) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ) ما نسبته (83%) ،واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (17%)، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2025 ما نسبته (69.7%) وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته (68.1% ) للربع الثاني من العام 2024 وبنسبة انتشار (107%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة نحو (7.1) مليار دقيقة، موزعة على (97% ) محلياً و(3%)دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة نحو (344) مليون رسالة نصية مقارنة بنحو ( 291) مليون رسالة في الربع الثاني من العام 2024 وبنسبة نمو (18.2%)،

كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق نحو (724) مليون جيجا بايت في الربع الثاني مقارنة مع نحو (627) مليون جيجا بايت في الربع الثاني لعام 2024، وبنسبة نمو بلغت (15.5%).

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق أشار التقرير إلى تسجيل نحو (819) ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه (794) ألف اشتراك في الربع الثاني من العام 2024 حيث بلغت نسبة النمو (3%)، وبنسبة انتشار بلغت (33.3%) بالنسبة لعدد الأسر للربع الثاني للعام 2025، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته (17%)، في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) (7%)، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر (76%)مع نهاية الربع الثاني، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه (619.3) ألف اشتراك خلال الربع الثاني للعام 2025.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق نحو (1.5) مليار جيجا بايت للربع الثاني للعام 2025 مقارنة مع (1.3) مليار جيجا للربع الثاني من العام 2024 وبلغت نسبة النمو (15.4%)، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (605) جيجا لكل اشتراك والتي كانت في الربع الثاني من العام 2024 نحو (542) جيجا وبنسبة نمو (11.6%).

كما بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة نحو (484.3) ألف اشتراك للربع الثاني مقارنة بنحو (492) ألف اشتراك للربع الثاني من العام 2024، ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته (66%) من المجموع الكلي وما نسبته (33%) للقطاع التجاري.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل نحو (10.1) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الاول مقارنة بنـحو (11.5) مليون دقيقة اتصال للربع الثاني من العام 2024، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (83%)، وما نسبته (17%) من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.

وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت (24.8) ألف اشتراك في نهاية الربع الثاني من العام 2025 مقارنة مع (23) ألف اشتراك في الربع الثاني من العام 2024 وبنسبة نمو (7.8%).