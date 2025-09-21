بنك القاهرة عمان
تذكير من القوات المسلحة للشباب الأردني

21 سبتمبر 2025
تذكير من القوات المسلحة للشباب الأردني

وطنا اليوم:نشرت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد إعلانا تذكيريا بأن باب التسجيل ما زال مفتوحا في معاهدها الوطنية للتشغيل والتدريب والمنتشرة في جميع محافظات المملكة وكذلك استقبال طلبات التسجيل في برامجها التدريبية للدفعة (33) على المهن في جميع القطاعات (الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وقطاع اللوجستيات والطاقة الشمسية) للأعمار من (17-30) عاماً للذكور و(17-35) عاماً للإناث، ولغاية 9/10/2025 من خلال زيارة أقرب معهد أو عبر الرابط الالكتروني: (اضغط هنا)


