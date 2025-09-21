طوقان تستعرض أمام موغيريني الإصلاحات التي ينفذها الأردن

وطنا اليوم:التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، برئيسة كلية أوروبا ومديرة الأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي تزور المملكة لبحث تطوير آفاق التعاون بين الحكومة الأردنية والكلية بمشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان بيير كريستوف تشاتز يسافاس.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، أكدت الوزيرة خلال اللقاء الأهمية التي يوليها الأردن للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره من أهم شركاء الأردن التنمويين ودوره في دعم الأولويات التنموية والإصلاحية، خاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين التي تم الإعلان عنها في كانون الثاني الماضي، والتي تتضمن أولويات للتعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار مسارات التحديث الاقتصادية والسياسية والإدارية في المملكة، كما عبرت عن شكر الحكومة الأردنية للاتحاد الأوروبي على المساعدات التي يقدمها لدعم الأولويات الوطنية.

وعرضت طوقان جميع الإصلاحات التي ينفذها الأردن ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تتضمن برامج لتأهيل القيادات الحكومية من مختلف المستويات وأهمية تطوير التعاون مع كلية أوروبا في هذا الإطار، حيث تعتبر من أبرز المؤسسات في مواضيع الدراسات الأوروبية التي سيتم من خلالها تنفيذ برنامج تدريبي متقدم ممول من الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات الفنية للدبلوماسيين وموظفي القطاع العام الذين يرتبط عملهم بالشؤون الخارجية، الأوروبية، التعاون الدولي من خلال 3 دورات متتابعة في عمان وبلجيكا (مقر الكلية)، وستبدأ المرحلة الأولى في تشرين الأول المقبل.

من جانبها، أشادت موغيريني باستقرار الأردن ودوره المحوري كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى دور المؤسسات في تعزيز منعة الدول وأهمية الاستمرار في الاستثمار في بناء القدرات الفنية والمؤسسية وإمكانية نقل الخبرات الأردنية للدول المجاورة وتطلعها للترحيب بالفوج الأول من المتدربين في البرنامج، مؤكدة استعداد الكلية لفتح مجالات الاستفادة من برامجها في الدراسات العليا في المستقبل.