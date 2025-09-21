بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

طوقان تستعرض أمام موغيريني الإصلاحات التي ينفذها الأردن

21 سبتمبر 2025
طوقان تستعرض أمام موغيريني الإصلاحات التي ينفذها الأردن

وطنا اليوم:التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، برئيسة كلية أوروبا ومديرة الأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي تزور المملكة لبحث تطوير آفاق التعاون بين الحكومة الأردنية والكلية بمشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان بيير كريستوف تشاتز يسافاس.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، أكدت الوزيرة خلال اللقاء الأهمية التي يوليها الأردن للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره من أهم شركاء الأردن التنمويين ودوره في دعم الأولويات التنموية والإصلاحية، خاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين التي تم الإعلان عنها في كانون الثاني الماضي، والتي تتضمن أولويات للتعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار مسارات التحديث الاقتصادية والسياسية والإدارية في المملكة، كما عبرت عن شكر الحكومة الأردنية للاتحاد الأوروبي على المساعدات التي يقدمها لدعم الأولويات الوطنية.
وعرضت طوقان جميع الإصلاحات التي ينفذها الأردن ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تتضمن برامج لتأهيل القيادات الحكومية من مختلف المستويات وأهمية تطوير التعاون مع كلية أوروبا في هذا الإطار، حيث تعتبر من أبرز المؤسسات في مواضيع الدراسات الأوروبية التي سيتم من خلالها تنفيذ برنامج تدريبي متقدم ممول من الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات الفنية للدبلوماسيين وموظفي القطاع العام الذين يرتبط عملهم بالشؤون الخارجية، الأوروبية، التعاون الدولي من خلال 3 دورات متتابعة في عمان وبلجيكا (مقر الكلية)، وستبدأ المرحلة الأولى في تشرين الأول المقبل.
من جانبها، أشادت موغيريني باستقرار الأردن ودوره المحوري كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى دور المؤسسات في تعزيز منعة الدول وأهمية الاستمرار في الاستثمار في بناء القدرات الفنية والمؤسسية وإمكانية نقل الخبرات الأردنية للدول المجاورة وتطلعها للترحيب بالفوج الأول من المتدربين في البرنامج، مؤكدة استعداد الكلية لفتح مجالات الاستفادة من برامجها في الدراسات العليا في المستقبل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:25

تهنئة وتبريك من الأستاذ عبادة عمر جرار الى الدكتور عمر الخشمان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال

00:46

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات

23:08

سينما “شومان” تعرض الفيلم الهندي “بيهو” للمخرج فيهود كابري الثلاثاء

20:44

شاهد : مدمر الهواتف يختبر آيفون 17 برو ويظهر نقطة ضعفه

20:33

الملك يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية خلال لقائه ألبانيزي

20:30

ملاحقة قضائية لمتقاعدين عسكريين أردنيين نظموا كأس العالم

20:01

الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعقد اجتماعها التاسع والثلاثين في عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي

19:57

جامعاتُنا والبحثُ العلميّ وقائمةُ جامعةِ ستانفورد…!

19:56

وضع الضمان مُريح وقانونه يمنع وقوع العجز المالي للمؤسسة

19:55

فرسان التغيير تعلن تفاصيل قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 في مؤتمر صحفي بعمان

19:49

أنجلينا جولي تحضر مهرجان سان سيباستيان وتنافس على الجائزة الكبرى

19:44

هالاند يحلق منفردًا في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وفيات
وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025