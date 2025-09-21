الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة ويرجع حافلات المسافرين

وطنا اليوم:أغلقت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الاحد، معبر الكرامة (جسر الملك حسين / معبر اللنبي) بالاتجاهين، وإجبار حافلات المسافرين على العودة إلى الاستراحة في مدينة أريحا.

وكانت هيئة المعابر والحدود قد أعلنت صباحًا عن عمل معبر الكرامة اليوم، إلا أن الجانب الإسرائيلي أغلق – وبشكل مفاجىء – المعبر في كلا الاتجاهين .

وبناءً عليه فإن المعبر مغلق لهذا اليوم الأحد 21/09/2025.

وقالت الهيئة “نرجو من المسافرين الكرام متابعة منصات الهيئة الرسمية للاطلاع على أي مستجدات”.

وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن قد أعلنت، السبت، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءًا من الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا الإغلاق والإجراءات التعسفية ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين ، كرد فعل على عملية مقتل الجنديين الإسرائيليين الخميس الماضي.