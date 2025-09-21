بنك القاهرة عمان
وفاة مؤثرة شابة بعد دخولها في غيبوبة ليلة زفافها

21 سبتمبر 2025
وفاة مؤثرة شابة بعد دخولها في غيبوبة ليلة زفافها

وطنا اليوم:توفيت المؤثرة البوسنية آدنا روفشاني-أومربغوفيتش، البالغة من العمر 26 عاماً، بعد يومين فقط من إصابتها بوعكة صحية خلال حفل زفافها الذي أقيم قبل أيام قليلة، في العاصمة سراييفو.
وأُصيبت آدنا فجأة أثناء استقبال الضيوف في حفل الزفاف، مما اضطر أفراد العائلة لنقلها على الفور إلى المستشفى، حسبما ذكرت صحيفة “ذا صن”.
وخلال تلقيها العلاج، دخلت في غيبوبة مفاجئة، ولم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياتها، حيث فارقت الحياة يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2025.
وأقيمت جنازة آدنا يوم 17 سبتمبر (أيلول) 2025 بمسجد كوبيلجا غلاف، حيث حضر المئات لتقديم التعازي، وأعرب الأصدقاء والمعجبون عن حزنهم العميق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين على فقدان شابة كانت محبوبة بين الناس ومقدرة على الخير.
ولم تقتصر شهرة آدنا على نشاطها كصانعة محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل كانت أيضاً مالكة صالون تجميل في سراييفو، حيث عُرفت بحبها لمساعدة الآخرين، كما عملت كممرضة في مركز صحي بالمدينة القديمة، بينما كان المكياج شغفها الشخصي الذي حولته إلى عمل جانبي ناجح.
الجدير بالذكر أن سبب وفاتها لا يزال غير محدد حتى الآن، فيما يُجرى تشريح الجثة لتحديد أسباب تدهور حالتها الصحية المفاجئ


