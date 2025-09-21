بنك القاهرة عمان
وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك

21 سبتمبر 2025
وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك

وطنا اليوم:يبدأ الأحد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتنعقد هذا الأسبوع الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة.


