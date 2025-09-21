تجارة الأردن تستضيف منتدى الاقتصاد الرقمي للدول الإسلامية غدا الاثنين

وطنا اليوم:تحت الرعاية الملكية السامية، تنظم غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، النسخة الثانية من منتدى “استثمر في الاقتصاد الرقمي”، تحت شعار (التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام) ، الذي تستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي.

ويهدف المنتدى إلى بحث سبل فتح آفاق جديدة للتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي، وبناء شراكات دولية قوية تسهم في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تُواكب المتغيرات العالمية، وتدفع نحو اقتصاد مستدام يطلق العنان لإمكانات الشعوب ويعزز موقع المنطقة على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن الحكومات والوزارات المعنية، ورؤساء غرفة تجارية عربية واسلامية، وخبراء وباحثون في الاقتصاد الرقمي، وممثلو هيئات دولية، وكبار رجال الأعمال من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن المنتدى يُعقد في الأردن للعام الثاني لما تملكه المملكة من إمكانيات متقدمة في تكنولوجيا المعلومات، وبيئة استثمارية جاذبة، وموارد بشرية مؤهلة.

وأشار إلى أنه خلال النسخة الأولى من المنتدى، التي عُقدت العام الماضي، تم الإعلان عن اختيار عمّان عاصمةً للاقتصاد الرقمي في دول العالم الإسلامي، في إنجاز يعكس النجاحات التي حققها القطاع محلياً وإقليمياً، بفضل الدعم المتواصل من جلالة الملك عبد الله الثاني.

ووجه الحاج توفيق شكره وتقديره لجميع الجهات المعنية على ثقتها في المملكة، واختيارها مجددا لاستضافة المنتدى، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الأردن على خارطة الاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم الإسلامي، ويعزز من دورها كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.

وبيّن الحاج توفيق أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في الاقتصاد الرقمي، ومواكبة المتغيرات العالمية، وتوسيع آفاق الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن حضور رؤساء الغرف وقيادات الأعمال من دول إسلامية يشكل قيمة مضافة للمملكة، إذ ستعمل غرفة تجارة الأردن على عرض الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما تلك التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، متوقعاً الإعلان عن شراكات ومشروعات استثمارية جديدة في الأردن والدول الإسلامية

ويهدف المنتدى الى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي في الأردن والعالم الإسلامي، ويعد منصة تجمع صناع القرار، والخبراء، والمستثمرين لتبادل الرؤى، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

ويهدف المنتدى ، إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار في قطاعات التحول الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في الدول الإسلامية.

ويتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تركز على أبرز محاور الاقتصاد الرقمي، من بينها الجلسة الحوارية الوزارية حول استراتيجيات التحول الرقمي ودور القطاع العام، وعرض تقديمي بعنوان “الأردن بوابة للاقتصاد الرقمي في المنطقة”، يستعرض مقومات المملكة كمركز إقليمي. كما يناقش المنتدى في جلسة خاصة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأثرهما في حماية البنية التحتية الرقمية والفرص الاستثمارية المرتبطة بهما، إلى جانب جلسة ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار التي تسلط الضوء على دعم الشركات الناشئة وقصص النجاح الأردنية.

ويستعرض كذلك تطورات قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) ودوره في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى جلسة التعهيد والتعليم الرقمي التي تؤكد على مكانة الأردن كمركز لخدمات التعهيد، ودور المؤسسات الأكاديمية في إعداد الكفاءات الرقمية.

تُعد الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي الممثل الأوحد للقطاع الخاص في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة. ويقع مقرها الرئيسي في باكستان، ولديها مكاتب إقليمية في مصر، وتركيا، والسعودية.