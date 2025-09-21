بنك القاهرة عمان
إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي بسبب العدوان على غزة

21 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:قررت السلطات الإيطالية استبعاد إسرائيل من المشاركة في معرض السياحة الدولي “تي تي جي ترافل إكسبيرينس 2025” المزمع عقده بمدينة ريميني بين 8 و10 تشرين المقبل، بعد ضغوط من بلدية المدينة على خلفية استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضح رئيس بلدية ريميني جميل صدغولواد، أن القرار جاء نتيجة المخاوف الأمنية وخطر الاحتجاجات والتوتر المتنامي في إيطاليا بسبب العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أن السماح بمشاركة إسرائيل كان سيحول الحدث إلى ساحة احتجاجات كبيرة.
من جهتها، أعلنت الشركة المنظمة للمعرض، إيتاليان إكزيبشن غروب (IEG)، أن شروط مشاركة هيئة السياحة الإسرائيلية لم تعد قائمة، مؤكدة أن حضور إسرائيل في أروقة المعرض أصبح “غير لائق” أخلاقيا ومهنيا في ظل استمرار الحرب والدمار في غزة.
وأوضح بيان الشركة أن القرار جاء بناء على تقارير إعلامية ومواقف السلطات الإيطالية، التي اعتبرت أن “الترويج لمناطق حرب ودمار وموت كوجهات سياحية غير مقبول أخلاقيا ومهنيا”.
وأضافت المجموعة، التي تدير أيضا معرض ريميني فييرا بعد اندماج معارض ريميني وفيتشنزا، أنها أخطرت هيئة السياحة الإسرائيلية بتوقف شروط المشاركة، ويأتي القرار في ضوء مواقف بلدية ريميني ومنطقة إميليا رومانيا، حيث يقام الحدث.
يذكر أن المعرض السياحي يعد أحد أبرز الأحداث الدولية في قطاع السياحة، ويشارك فيه كبار المشغلين والجهات الفاعلة من نحو 70 دولة، فيما يأتي القرار في سياق احتجاجات متواصلة في إيطاليا تضامنا مع فلسطين، ومطالب بوقف التعاون مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب العدوان على غزة.


