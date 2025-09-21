بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

بيان مصري يكشف حقيقة انتشار القوات المسلحة في سيناء

دقيقة واحدة ago
بيان مصري يكشف حقيقة انتشار القوات المسلحة في سيناء

وطنا اليوم:أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانا بشأن انتشار القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وأكدت الهيئة التابعة للرئاسة في بيانها -أمس السبت- أن القوات الموجودة في سيناء “تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا”.
وجددت الهيئة رفض مصر توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأكدت مساندة القاهرة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكشف الموقع الإخباري الأميركي “أكسيوس” في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس يوم الاثنين الماضي، قائمة بما زعم أنها أنشطة مصر في سيناء.
وقال مسؤول أميركي ومسؤولان إسرائيليان للموقع، إن نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء.
وأضافوا أن نتنياهو اعتبر ذلك الحشد بمثابة انتهاكات جوهرية من جانب مصر لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، التي تضطلع الولايات المتحدة بدور الضامن لها.
وزعم مسؤولان إسرائيليان أن الجيش المصري يقوم بإنشاء بنية تحتية عسكرية، يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية، في مناطق يسمح فيها بموجب الاتفاقية بحمل أسلحة خفيفة فقط.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن بلاده قررت طلب تدخل إدارة ترامب بعدما لم تسفر المحادثات المباشرة مع المصريين عن أي تقدم. وأضاف مسؤول إسرائيلي آخر “ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية ونحن قلقون جدا”.
في المقابل، نقل الموقع نفى مسؤول مصري المزاعم الإسرائيلية، وقال إن إدارة ترامب لم تثر القضية مع مصر مؤخرا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:02

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وينسف المباني وخيم النازحين في غزة

21:04

الاتفاقية الدفاعية السعودية – الباكستانية: أبعادها التاريخية والاستراتيجية والجيوسياسية

20:58

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وهيئة تنشيط السياحة تنظمان ورشة عمل مشتركة في القاهرة

15:59

الأمن العام يكشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص في مدينة جرش، ويلقي القبض على الفاعل ويضبط سلاح الجريمة

15:51

الاردن يفوز ربرئاسة الهيئة الاستشاريه لجمعيات البنوك العربية

15:26

هالة الجراح.. سيدة الموقف

15:22

المحامي الدكتور عمر الخطايبه يحصل على الدكتوراه بالقانون العام

15:10

الرحلة التي تحمل وطناً

15:00

الاقتصاد الرقمي” توقيع اتفاقية لتنفيذ برنامج “جاهز” لدعم الشركات الناشئة

14:48

أجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم وارتفاع طفيف غداً

14:02

فادي السمردلي يكتب: السمو الأخلاقي في العمل الحزبي مفتاح الديمقراطية والثقة بين الناس والسياسة

12:52

الصبيحي لدولة رئيس الوزراء :عام على تقلّدك الولاية العامة وأحمّلك مسؤولية الضمان؛ هل اطلعت دولة الرئيس على نتائج الدراسات الإكتوارية لمؤسسة الضمان.؟

وفيات
وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025