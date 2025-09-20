بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأمن العام يكشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص في مدينة جرش، ويلقي القبض على الفاعل ويضبط سلاح الجريمة

29 ثانية ago
الأمن العام يكشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص في مدينة جرش، ويلقي القبض على الفاعل ويضبط سلاح الجريمة

القاتل حاول إخفاء جريمته بعد إطلاق النار على المغدور، بإحراق جثّته في إحدى المناطق الحرجية

وطنا اليوم – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة جرش بتاريخ 18/9/2025 بوجود حريق في منطقة حرجية في محافظة جرش، حيث جرى إخماد الحريق ليُعثر على جثة لشخص داخل حفرة بعمق مترين، حيث جرى تحويل الجثّة للطب الشرعي والذي بيّن أنّ سبب الوفاة يعود للإصابة بعيار ناري وشُكِّل إثر ذلك فريق تحقيقي خاص لمتابعة التحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات التي قام بها فريق التحقيق تمكّن من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وهو من ذهب إليه الضحية من أجل الحصول على أموال مستحقة عليه لرب عمل المغدور.

وتابع الناطق الإعلامي أنّه بعد إلقاء القبض على المشتبه به والتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل المغدور بإطلاق النار عليه ومن ثم إحراق جثّته لإخفاء معالم الجريمة ليتهرب من سداد الدين المستحق عليه لصاحب العمل الذي يعمل لديه المغدور ويخبره بأنه قام بدفع الدين للمغدور ولا يعلم أين ذهب بعد ذلك، وجرى ضبط السّلاح الناري المُستخدم في الجريمة وستتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:51

الاردن يفوز ربرئاسة الهيئة الاستشاريه لجمعيات البنوك العربية

15:26

هالة الجراح.. سيدة الموقف

15:22

المحامي الدكتور عمر الخطايبه يحصل على الدكتوراه بالقانون العام

15:10

الرحلة التي تحمل وطناً

15:00

الاقتصاد الرقمي” توقيع اتفاقية لتنفيذ برنامج “جاهز” لدعم الشركات الناشئة

14:48

أجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم وارتفاع طفيف غداً

14:02

فادي السمردلي يكتب: السمو الأخلاقي في العمل الحزبي مفتاح الديمقراطية والثقة بين الناس والسياسة

12:52

الصبيحي لدولة رئيس الوزراء :عام على تقلّدك الولاية العامة وأحمّلك مسؤولية الضمان؛ هل اطلعت دولة الرئيس على نتائج الدراسات الإكتوارية لمؤسسة الضمان.؟

12:19

مباحثات بين الأردن وأوزبكستان لتعزيز العلاقات التجارية

11:06

إعادة فتح جسر الملك حسين يوم غدٍ الأحد أمام حركة المسافرين فقط

10:05

الممالك العمونية والمؤآبية والأدومية  (حوالي 1200-539 قبل الميلاد)

10:01

الصبيحي للرئيس احملك مسؤولية الضمان..هل اطلعت على الدراسات الاكتوارية للمؤسسة؟

وفيات
وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025