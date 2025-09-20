الاقتصاد الرقمي” توقيع اتفاقية لتنفيذ برنامج “جاهز” لدعم الشركات الناشئة

وطنا اليوم – وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة “فيفيكا” للاستشارات في الابتكار الاستراتيجي التركية، اتفاقية لتنفيذ برنامج “جاهز”، أحد المشاريع المحورية في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لريادة الأعمال (2021–2027).

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، وقع الاتفاقية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، ومؤسس “فيفيكا” مهمت أوكوتان.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز جاهزية الشركات الناشئة في الأردن للاستثمار والنمو، من خلال دعمها في مراحل تطوير النموذج الأولي أو الاستعداد للتوسع التجاري، عبر حزمة متكاملة تشمل التدريب والإرشاد والتشبيك مع خبراء، إضافة إلى منح مالية قد تصل إلى 10 آلاف دولار لكل شركة تستوفي الشروط.

وأكد السميرات، أن الاتفاقية تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وجهود الوزارة في بناء بيئة حاضنة لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن برنامج “جاهز” سيوفر بيئة متكاملة لتمكين الشركات الناشئة من تحسين منتجاتها وتطوير خطط عمل فعالة وتعزيز جاهزيتها للاستثمار.

وقال إن البرنامج سيستهدف جميع رواد الأعمال في المملكة، مع تشجيع مشاركة الشركات الناشئة التي تقودها النساء وذوو الإعاقة، بما يعكس التزام البرنامج بدعم النمو الاقتصادي الشمولي.

وبين أن اختيار الشركات سيتم وفق معايير ستعلن لاحقا، تشمل وضوح الفكرة، وقابليتها للتطبيق، وإمكاناتها للنمو والتوسع، على أن تكون الشركة الناشئة أردنية.

وسينفذ البرنامج من خلال شراكات مع حاضنات أعمال ومسرعات، وبإدارة من “فيفيكا”، فيما سيمول من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي، كجزء من الجهود الوطنية والدولية لتعزيز ريادة الأعمال في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد فتح باب التسجيل وشروط الاستفادة من البرنامج.