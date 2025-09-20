أجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم وارتفاع طفيف غداً

وطنا اليوم – يكون الطقس اليوم السبت، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في مناطق البادية بينما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس الاثنين، معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في مناطق البادية، بينما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في اغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 17، وفي مرتفعات الشراة 27 – 16، وفي مناطق البادية 34 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 21، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 38 – 26، وفي خليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية.