مباحثات بين الأردن وأوزبكستان لتعزيز العلاقات التجارية

وطنا اليوم – بحث رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، ونائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، شخروخ غلاموف، سبل تعزيز علاقات التعاون التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وناقش الطرفان خلال اجتماع عقد الخميس، بحضور ممثلي قطاعات الألبسة والأدوية والأغذية، ضرورة إنشاء منصة لتبادل البيانات والمعلومات والفرص الاستثمارية المتاحة والسلع القابلة للتصدير، بما يسهل عمل رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين.

وبحث الجانبان امكانية عقد منتدى ومجلس أعمال اقتصادي مشترك، والترتيب لبعثات تجارية من مختلف القطاعات ذات الأولوية، لتبادل الزيارات واستكشاف الفرص في كلا البلدين، وفتح مكاتب تجارية لتكون نقطة اتصال واحدة للمستثمرين ورجال الأعمال.

واتفق المجتمعون على بدء عقد لقاءات افتراضية، على مستوى القطاعات الاقتصادية الفرعية، الألبسة والأغذية والأدوية والسياحة، بين رجال الأعمال من كلا البلدين، بدءا من الشهر المقبل، لبحث الفرص المتاحة، تمهيداً لعقد منتدى الأعمال المشترك.

وأكد المجتمعون ضرورة إزالة كل المعيقات، وحلحلة العراقيل، التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على مختلف الصعد، ومنها فتح خط طيران مباشر بين البلدين، والتعريف بهما عبر بعثات سياحية وتجارية متبادلة، واستثمار موقع الأردن الاستراتيجي في العبور نحو أسواق أخرى في المنطقة.

وقال الحاج توفيق، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أوزباكستان الشهر الماضي، وضعت خارطة طريق واضحة، لتوطيد أواصر التعاون بين البلدين، بما يحقق مستويات من التبادل التجاري والخدمي بالنحو المطلوب، وبما يتماشى مع الفرص المتاحة في كليهما.

وقدم الحاج توفيق نبذة عن عمل غرف التجارة في المملكة، ودورها في تيسير الشراكات التجارية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي ودولي للتجارة والاستثمار.

وأكد ضرورة ترجمة الأفكار الاقتصادية المتبادلة إلى مشاريع ملموسة تعود بالمنفعة على اقتصادي كلا البلدين.

وأشار إلى الفرص الموجودة في المملكة، في مختلف القطاعات، خاصة الغذائية والدوائية والسياحة والمحيكات واللوجستيات، بالإضافة لارتباط الأردن باتفاقيات تجارة حرّة تتيح الوصول إلى ما يقارب 1.4 مليار مستهلك في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والعالم العربي، ووجود آلاف المواقع التاريخية والدينية والسياحية التي تستحق الزيارة.

من جهته أكد غلاموف، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لبلاده الشهر الماضي، تاريخية بكل المقاييس، إذ أعطت دفعة قوية لفتح آفاق واسعة وغير مستغلة في مجالات التعاون الحيوي بين البلدين.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى تفعيل العمل بكل الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة، لتطوير الأفكار والمشاريع المشتركة، في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، ورئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، أهمية موقع المملكة الاستراتيجي كبوابة لوجستية رئيسية نحو أسواق الأقليم.

ودعا الخطيب إلى ضرورة فتح خط طيران مباشر بين البلدين، بما يسهل عمل رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين باستكشاف الفرص فيهما، بالإضافة إلى تبادل البعثات السياحية، في ظل انفتاح السائح الأردني على وجهات سفر جديدة، وامتلاك الأردن العديد من المواقع السياحية والأثرية المميزة.

بدوره دعا ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، ونقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إلى عقد اجتماعات مشتركة على مستوى القطاع، بهدف بحث آليات الاستيراد المباشر للمنتجات الأوزبكية من الألبسة، بما يقلل التكاليف، ويعزز التبادل التجاري بين البلدين.

فيما أشار ممثل قطاع الأغذية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، إلى أن الأردن يستورد منتجات غذائية من أوزبكستان، كالفواكه والمكسرات وبعض المأكولات المخبوزة ومنتجات الكاكاو، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك خاصة في تبادل المنتجات الموسمية الطازجة، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى تحسين سلاسل الخدمات اللوجستية والنقل، بما يوفر التكاليف والوقت على التجار.

من جهته لفت أمين عام جمعية مالكي مستودعات الأدوية، الدكتور ثامر عبيدات، إلى أن الأردن يمتلك معايير جودة وتنظيم عالية في قطاع الصناعات الدوائية، ما يعطيه ميزة لدخول أسواق عديدة حول العالم، بالإضافة لوجود خبرات واسعة في المستلزمات الطبية، ومعدات الصحة العامة، وغيرها.

وبين أن هناك فرصا للتعاون المشترك، من خلال فتح مصانع أو خطوط تعبئة في كلا البلدين، بما يقلل تكاليف النقل والشحن والرسوم الجمركية، وبما يغطي احتياجات السوق الأوزبكية والإقليمية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، نحو 14 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

ويصدر الأردن إلى أوزبكستان منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها ومنها الأدوية، ومصنوعات البلاستيك، فيما يستورد من أوزبكستان، النحاس ومصنوعاته ومنتجات غذائية وأخرى نباتية.

ويملك الأردن فرصا تصديرية إلى أوزبكستان تتركز بالأدوية والفوسفات وغيرها.